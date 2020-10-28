"Ференцварош" – "Динамо": смотреть онлайн трансляцию матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в важнейшем матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов сыграет с венгерским "Ференцварошем".

Команда Мирчи Луческу сразится с подопечными Сергея Реброва в среду, 28 октября, на стадионе "Групама-Арена". Причем украинцы понесли серьезные потери из-за COVID-19, положительный тест на который сдали вратари Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ференцварош – Динамо. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЕРЕНЦВАРОШ – ДИНАМО

Увидеть поединок прямых конкурентов в борьбе за третье место в группе с "Ювентусом" и "Барселоной" можно будет на канале "Футбол 2".

Кроме того, прямую трансляцию из Будапешта проведет видеосервис Megogo. Также игру покажет российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ФЕРЕНЦВАРОШ – ДИНАМО

Аналитики отдают предпочтение киевской команде. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 2,20.

Ничья оценивается котировкой 3.40. А показатели на успех венгров достигают уровня 3,30.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Словакии, которую возглавляет Иван Кружляк.

Помогать ему на линиях будут соотечественник Томаш Сомолани и француз Сириль Грингор. Роль четвертого рефери исполнит Борис Маргефка.

Также на матче будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить немец Кристиан Дингерт.

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СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер "Ференцвароша":

– Конечно, сейчас во мне бурлят эмоции, но я профи. Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть против таких команд. Я рад, что киевское "Динамо" тоже здесь, ведь они не выступали на этой стадии несколько лет. Это будет очень интересный матч, но мои чувства не повлияют на меня. "Ференцварош" сыграет с очень сильным соперником, но мы играем дома и должны доминировать и преобладать в своей игре.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– "Ференцварош" производит очень хорошее впечатление. Я не хочу выделять кого-то персонально, отмечу лишь, что повысился общий уровень команды и клуба. В развитие было вложено много денег, пришли качественные футболисты. Сейчас команда способна преподнести любой сюрприз. В "Динамо", напротив, в последние годы возникли определенные финансовые проблемы, ушли многие игроки. Но в то же время в этом был и плюс. Благодаря нашей клубной академии мы получили много молодых игроков, которые раскрылись и заняли места в основном составе.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Ференцварош": Дибус – Ботко, Блажич, Ковачевич, Чивич – Шигер, Харатин, Сомалиа – Исаэл, Нгуэн, Мак

"Динамо": Бойко – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Динамо" и "Ференцварош" прогнозируемо в первом туре уступили более сильным соперникам в лице "Ювентуса" и "Барселоны", разделяя 3-4 место в квартете.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды встречались друг с другом в еврокубках один раз. В легендарном финале Кубка Кубков 1975 года украинцы разгромили соперника 3:0, завоевав трофей.

Отметим, что Сергей Ребров и Мирча Луческу провели 8 поединков, когда украинец тренировал "Динамо", а румын – "Шахтер". Две игры выиграл Ребров, четыре – Луческу, а еще две встречи завершились вничью, разница мячей 3-11 в пользу экс-наставника "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подробно рассказал, почему подал в отставку спустя несколько дней после назначения в киевский клуб.