"Ференцварош" – "Динамо": смотреть онлайн трансляцию матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в важнейшем матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов сыграет с венгерским "Ференцварошем".

Команда Мирчи Луческу сразится с подопечными Сергея Реброва в среду, 28 октября, на стадионе "Групама-Арена". Причем украинцы понесли серьезные потери из-за COVID-19, положительный тест на который сдали вратари Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ференцварош – Динамо. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЕРЕНЦВАРОШ – ДИНАМО

Увидеть поединок прямых конкурентов в борьбе за третье место в группе с "Ювентусом" и "Барселоной" можно будет на канале "Футбол 2".

Кроме того, прямую трансляцию из Будапешта проведет видеосервис Megogo. Также игру покажет российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ФЕРЕНЦВАРОШ – ДИНАМО

Аналитики отдают предпочтение киевской команде. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 2,20.

Ничья оценивается котировкой 3.40. А показатели на успех венгров достигают уровня 3,30.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Словакии, которую возглавляет Иван Кружляк.

Помогать ему на линиях будут соотечественник Томаш Сомолани и француз Сириль Грингор. Роль четвертого рефери исполнит Борис Маргефка.

Также на матче будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить немец Кристиан Дингерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер "Ференцвароша":

– Конечно, сейчас во мне бурлят эмоции, но я профи. Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть против таких команд. Я рад, что киевское "Динамо" тоже здесь, ведь они не выступали на этой стадии несколько лет. Это будет очень интересный матч, но мои чувства не повлияют на меня. "Ференцварош" сыграет с очень сильным соперником, но мы играем дома и должны доминировать и преобладать в своей игре.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– "Ференцварош" производит очень хорошее впечатление. Я не хочу выделять кого-то персонально, отмечу лишь, что повысился общий уровень команды и клуба. В развитие было вложено много денег, пришли качественные футболисты. Сейчас команда способна преподнести любой сюрприз. В "Динамо", напротив, в последние годы возникли определенные финансовые проблемы, ушли многие игроки. Но в то же время в этом был и плюс. Благодаря нашей клубной академии мы получили много молодых игроков, которые раскрылись и заняли места в основном составе.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Ференцварош": Дибус – Ботко, Блажич, Ковачевич, Чивич – Шигер, Харатин, Сомалиа – Исаэл, Нгуэн, Мак

"Динамо": Бойко – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Динамо" и "Ференцварош" прогнозируемо в первом туре уступили более сильным соперникам в лице "Ювентуса" и "Барселоны", разделяя 3-4 место в квартете.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды встречались друг с другом в еврокубках один раз. В легендарном финале Кубка Кубков 1975 года украинцы разгромили соперника 3:0, завоевав трофей.

Отметим, что Сергей Ребров и Мирча Луческу провели 8 поединков, когда украинец тренировал "Динамо", а румын – "Шахтер". Две игры выиграл Ребров, четыре – Луческу, а еще две встречи завершились вничью, разница мячей 3-11 в пользу экс-наставника "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подробно рассказал, почему подал в отставку спустя несколько дней после назначения в киевский клуб.