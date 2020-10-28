"Ференцварош" – "Динамо": Ребров рассказал об эмоциях перед матчем с бывшим клубом

Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров признался, что испытывает определенные эмоции перед встречей с "Динамо", которое он возглавлял в 2014-2017 годах.

Несмотря на это, во время пресс-конференции перед матчем второго тура Лиги чемпионов, который состоится в среду, 28 октября, украинский тренер заявил, что это никак не повлияет на его работу. Он также рассказал, как изменилась игра киевлян с приходом Мирчи Луческу.

"Конечно, я ощущаю определенные эмоции. Но в профессиональном плане они не влияют на мою работу. Мне нравится готовиться к серьезным командам, таким как киевское "Динамо". Кроме того, мне очень приятно, что "Динамо" вновь выступает в групповом раунде Лиги чемпионов. Думаю, все заметили изменения, которые Луческу привнес в команду. Я вижу больше дисциплинированности, больше понимания игры. Конечно же, нас ожидает сложный матч", – цитирует слова украинца официальный сайт киевского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу высказался о соперничестве с Ребровым и отметил силу "Ференцвароша".