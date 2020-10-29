'Ференцварош' – 'Динамо': обзор матча Лиги чемпионов. Видео

Киевское "Динамо" обидно упустило победу во 2-м туре Лиги чемпионов. Матч в Венгрии против местного "Ференцварошем" завершился со счетом 2:2.

После первого тайма подопечные Мирчи Луческу лидировали со счетом 2:0, но не смогли удержать преимущество. После удаления Сергея Сидорчука на 85-й минуте чемпион Венгрии смог забить необходимый 2-й гол.

"Ференцварош" Венгрия – "Динамо" Украина 2:2 (0:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 28, пенальти Цыганков, 0:2 – 41 де Пена, 1:2 – 59 Нген, 2:2 – 90 Боли.

Ференцварош – Дибус, Хайстер, Блажич, Ковачевич (Двали, 86), Ловренчич (Ботка, 86), Зубков, Сомалиа, Нген, Харатин (Лаидуни, 65), Изаэл (Боли, 73), Шигер (Мак, 73).

Динамо – Бойко, Караваев, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 82), Цыганков (Родригеш, 90), Шапаренко (Бэлуцэ, 89), де Пена, Супряга (Вербич, 90).

Предупреждения: Сомалиа (12), Хайстер (21), Харатин (26), Сидорчук (52), Лаидуни (71), Нген (72), Буяльский (76).

Удаление: Сидорчук (86).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне донецкий "Шахтер" выстоял нулевую ничью с "Интером".

Кроме того, в матче 2-го тура стоит отметить чудесное спасение мадридского "Реала". Испанцы проигрывали 0:2, но забили на 87-й и 93-й минутах.