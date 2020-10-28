"Динамо" упустило победу в Лиге чемпионов, выигрывая 2:0

Киевское "Динамо" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем". Поединок на стадионе "Групама Арена" в Будапеште завершился со счетом 2:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Ференцварош" – "Динамо".

Гости с первых минут захватили территориальное преимущество, несколько раз создав напряженность у ворот Дибуса. Венгры огрызнулись дальним ударом Исаэла, который парировал Бойко.

Постепенно инициатива перешла к подопечным Реброва, которые разыгрывали позиционные атаки в центре поля, стараясь найти пасом на фланге Зубкова.

На 19-й минуте Караваев обязан был открывать счет, когда в чужой штрафной обыграл нескольких соперников. Защитник сборной Украины не сумел пробить через голкипера.

Постепенно выпады украинцев становились все опаснее, и на 28-й минуте одна из таких атак закончилась пенальти. Харатин сыграл рукой в своей штрафной, и Цыганков точным ударом с точки открыл счет – 0:1.

Забив гол, "бело-синие" не отошли в глухую оборону, а продолжили "раздражать" венгерскую защиту попытками прорваться по левому флангу. Хозяева действовали примитивно, не создав ни одного по-настоящему голевого момента у киевских ворот.

На 41-й минуте Кендзера отдал разрезающую передачу Буяльскому, который выполнил идеальный пас вдоль ворот на Де Пену. Уругваец спокойно переправил мяч в ворота, удвоив преимущество – 0:2.

Вторую половину вице-чемпион Украины начал под своим контролем. В атаке у "Ференцвароша" по-прежнему ничего не клеилось, но игроки из Венгрии смогли практически из ничего сотворить гол.

На 59-й минуте позиционная атака завершилась передачей в штрафную, где абсолютно неприкрытый никем Токмак Нгуэн принял мяч и от штанги отправил круглого в сетку – 1:2.

После пропущенного гола на поле пошла нервная игра в невысоком темпе с большим количеством единоборств и нарушений.

Ключевым событием на последних минутах стало удаление Сидорчука. Капитан "Динамо" пошел в опасный подкат, получив вторую желтую карточку.

После этого "Ференцварош" организовал штурм, итогом которого стал второй гол. После розыгрыша штрафного и удара Лайдуни мяч отскочил к ивуарийскому форварду Боли, который с линии вратарской сравнял счет – 2:2.

"Ференцварош" Венгрия – "Динамо" Украина 2:2 (0:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 28, пенальти Цыганков, 0:2 – 41 де Пена, 1:2 – 59 Нген, 2:2 – 90 Боли.

Ференцварош – Дибус, Хайстер, Блажич, Ковачевич (Двали, 86), Ловренчич (Ботка, 86), Зубков, Сомалиа, Нген, Харатин (Лаидуни, 65), Изаэл (Боли, 73), Шигер (Мак, 73).

Динамо – Бойко, Караваев, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 82), Цыганков (Родригеш, 90), Шапаренко (Бэлуцэ, 89), де Пена, Супряга (Вербич, 90).

Предупреждения: Сомалиа (12), Хайстер (21), Харатин (26), Сидорчук (52), Лаидуни (71), Нген (72), Буяльский (76).

Удаление: Сидорчук (86).

После этой игры киевляне набирают 1 очко и занимают третью строчку в группе G. В 3-м туре 4 ноября "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны".

Положение команд после 2-го тура

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре ЛЧ "Динамо" дома проиграло итальянскому "Ювентусу" (0:2), а "Ференцварош" был разгромлен каталонской "Барселоной" (1:5).

Перед поездкой в Венгрию "Динамо" в УПЛ добыло минимальную победу над "Александрией".