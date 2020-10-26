"Ференцварош" – "Динамо": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" является небольшим фаворитом в выездном матче против "Ференцвароша" во втором туре Лиги чемпионов.

Спортивные аналитики оценили вероятность победы украинской команды в 42-44%. На выигрыш подопечных Мирчи Луческу можно поставить за 2,25, а на ничью и успех венгерского клуба – за 3,30.

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Напомним, что "Динамо" в первом туре уступило в домашнем поединке "Ювентусу" по счетом 0:2, а "Ференцварош" потерпел разгромное поражение от "Барселоны" (1:5). Единственный гол в составе венгров тогда забил футболист сборной Украины Игорь Харатин.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевлян Мирча Луческу взял в Будапешт 26 игроков. В заявку команды не попали голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко, которые заболели коронавирусом.