Английские СМИ сомневаются в том, что Ярмоленко нужен "Вест Хэму", и считают, что он будет продан

Он не успел полностью восстановиться от повреждения до того, как АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса в начале марта

В том матче против "Саутгемптона" наш футболист получил травму бедра, которая надолго вывела его из игры

В последний раз Андрей выходил на поле в составе "Вест Хэма" в середине декабря 2019 года

Турецкий "Фенербахче" ведет переговоры о трансфере украинца Андрея Ярмоленко, который выступает за лондонский "Вест Хэм".

Как сообщает издание Takvim, стамбульский клуб хочет арендовать нашего соотечественника с правом выкупа, однако англичане хотят добавить пункт об обязательном выкупе в соглашение между командами. "Вест Хэм" купил Ярмоленко у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 9-10 миллионов евро.

Андрей Ярмоленко в матче АПЛ против "Эвертона"

Отмечается, что "Фенербахче" будет непросто удовлетворить финансовые запросы украинца, который получает высокую зарплату, играя в английской Премьер-лиге.

В последний раз украинский полузащитник выходил на поле в декабре 2019 года в матче АПЛ против "Саутгемптона", но получил травму бедра, из-за которой пропустил около трех месяцев и не успел снова сыграть за "Вест Хэм" до приостановки сезона 2019/20.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярмоленко высказывался о возможном возвращении в киевское "Динамо".

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