Фейл века: южнокорейский вратарь совершил эпичную ошибку в матче – опубликовано видео

Матч плей-офф корейской Кей-лиги между "Ульсан Хенде" и "Пхохан Стилерс" увенчался ужасным ляпом голкипера хозяев Кима Сын Гю.

При счете 1:2 за несколько минут до окончания основного времени Ким спешил ввести мяч в игру из аута, но необъяснимым образом перепутал формы команд. Он ввел мяч прямо на ход нападающему соперников, которому оставалось лишь отправить мяч в пустые ворота. В Южной Корее уже окрестили этот момент "худшей ошибкой в истории Кей-лиги".

"Ульсан" - "Пхохан" K League United

The worst mistake in the history of K League. #kleagie pic.twitter.com/JvioMhSGRh — Korea Football News (@KORFootballNews) 1 декабря 2019 г.

После курьезного гола "Пхохан" почувствовал уверенность в своих силах и сумел довести дело до разгрома. Матч закончился со счетом 1:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча турецкого чемпионата между "Гезтепе" и "Фенербахче" видеопросмотр спровоцировал скандальную ситуацию на поле.

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