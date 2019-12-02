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3 декабря • обновлено в 00:05
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Фейл века: южнокорейский вратарь совершил эпичную ошибку в матче – опубликовано видео

2.6т
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Матч плей-офф корейской Кей-лиги между "Ульсан Хенде" и "Пхохан Стилерс" увенчался ужасным ляпом голкипера хозяев Кима Сын Гю.

При счете 1:2 за несколько минут до окончания основного времени Ким спешил ввести мяч в игру из аута, но необъяснимым образом перепутал формы команд. Он ввел мяч прямо на ход нападающему соперников, которому оставалось лишь отправить мяч в пустые ворота. В Южной Корее уже окрестили этот момент "худшей ошибкой в истории Кей-лиги".

"Ульсан" - "Пхохан"

"Ульсан" - "Пхохан"

K League United

После курьезного гола "Пхохан" почувствовал уверенность в своих силах и сумел довести дело до разгрома. Матч закончился со счетом 1:4.

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Южная Корея Ульсан
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