Фейл века: южнокорейский вратарь совершил эпичную ошибку в матче – опубликовано видео

Матч плей-офф корейской Кей-лиги между "Ульсан Хенде" и "Пхохан Стилерс" увенчался ужасным ляпом голкипера хозяев Кима Сын Гю.

При счете 1:2 за несколько минут до окончания основного времени Ким спешил ввести мяч в игру из аута, но необъяснимым образом перепутал формы команд. Он ввел мяч прямо на ход нападающему соперников, которому оставалось лишь отправить мяч в пустые ворота. В Южной Корее уже окрестили этот момент "худшей ошибкой в истории Кей-лиги".

The worst mistake in the history of K League. #kleagie pic.twitter.com/JvioMhSGRh