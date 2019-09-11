Феерия от Роналду: результаты отбора Евро-2020 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, завершился 6-й тур отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Состоялись семь поединков в группах А, В и Н.
В группе В встречались соперники сборной Украины по квалификации — Литва принимала дома Португалию, а команда Люксембурга играла с сербами. Обе встречи завершились прогнозируемыми победами фаворитов.
Криштиану Роналду забил 4 мяча Литве
Впрочем, неизвестно, как бы обстояли дела, если бы у португальской сборной не было Криштиану Роналду. Форвард "Ювентуса" отличился покером (так называют в футболе четыре мяча, забитых одним игроком в матче).
Этот покер стал для Роналду 10-м в карьере и вторым в сборной. Теперь на счету португальца — 93 гола в составе сборной. Это второй результат в истории — до рекорда иранца Али Даеи (109 мячей за сборную) осталось не так уж много.
Обзор матча Литва — Португалия:
Несмотря на победы Португалии и Сербии, сборная Украины уверенно лидирует в группе В и лишь при очень гипотетических раскладах может не попасть в финальную часть ЧЕ-2020.
Напомним, что команде Андрея Шевченко осталось провести три игры в отборе — 11 октября с Литвой дома, 14 октября с Португалией (также дома) и 14 ноября с Сербией на выезде.
Все результаты 10 сентября
Группа А
Черногория — Чехия — 0:3
Англия — Косово — 5:3
Группа В
Люксембург — Сербия — 1:3
Литва — Португалия — 1:5
Группа Н
Молдова — Турция — 0:4
Франция — Андорра — 3:0
Албания — Исландия — 4:2
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября сборная Украины провела в Днепре товарищеский матч с командой Нигерии, в котором сотворила камбэк, уйдя от поражения на последних минутах.
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