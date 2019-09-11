Феерия от Роналду: результаты отбора Евро-2020 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, завершился 6-й тур отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Состоялись семь поединков в группах А, В и Н.

В группе В встречались соперники сборной Украины по квалификации — Литва принимала дома Португалию, а команда Люксембурга играла с сербами. Обе встречи завершились прогнозируемыми победами фаворитов.

Криштиану Роналду забил 4 мяча Литве

Впрочем, неизвестно, как бы обстояли дела, если бы у португальской сборной не было Криштиану Роналду. Форвард "Ювентуса" отличился покером (так называют в футболе четыре мяча, забитых одним игроком в матче).

Этот покер стал для Роналду 10-м в карьере и вторым в сборной. Теперь на счету португальца — 93 гола в составе сборной. Это второй результат в истории — до рекорда иранца Али Даеи (109 мячей за сборную) осталось не так уж много.

Обзор матча Литва — Португалия:

Несмотря на победы Португалии и Сербии, сборная Украины уверенно лидирует в группе В и лишь при очень гипотетических раскладах может не попасть в финальную часть ЧЕ-2020.

Напомним, что команде Андрея Шевченко осталось провести три игры в отборе — 11 октября с Литвой дома, 14 октября с Португалией (также дома) и 14 ноября с Сербией на выезде.

Все результаты 10 сентября

Группа А

Черногория — Чехия — 0:3

Англия — Косово — 5:3

Группа В

Люксембург — Сербия — 1:3

Литва — Португалия — 1:5

Группа Н

Молдова — Турция — 0:4

Франция — Андорра — 3:0

Албания — Исландия — 4:2

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября сборная Украины провела в Днепре товарищеский матч с командой Нигерии, в котором сотворила камбэк, уйдя от поражения на последних минутах.

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