Феерия голов: три футболиста сборной Украины устроили шоу в Бельгии

Украинские футболисты Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук стали героями матча чемпионата Бельгии. Клуб, за который выступают украинцы, "Гент", на своем поле разгромил "Эйпен" — 6:1.

Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук принесли победу "Генту" в чемпионате Бельгии sport.be

Роман Безус оформил в поединке дубль, Роман Яремчук забил еще один гол, реализовав пенальти. А Игорь Пластун забил гол, который позже в официальном протоколе переписали на автогол игрока "Эйпена". Таким образом, из шести голов "Гента" фактически четыре — на счету украинцев.

Видео голов и обзор матча "Гент" — "Эйпен":

Отметим, что Роман Яремчук забил уже четвертый гол за "Гент" в четырех матчах нового сезона. Ранее он отличился трижды в матчах Лиги Европы. Для другого футболиста сборной Украины Романа Безуса эти голы стали дебютными в сезоне, который стартовал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист бельгийского клуба забил потрясающий гол, ''искривив пространство''.

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