Феерические победы сборных: обзор спортивных СМИ

Благодаря победам наших сборных минувшая неделя стала поистине праздничной для украинского футбола.

РАЗГРОМ, БЛИЗКИЙ К ИДЕАЛУ

В пятницу национальная команда Украины в рамках отбора ЕВРО-2020 в лобовом противостоянии просто вынесла с новенького газона "Арены Львов" сборную Сербии. 5:0! И это при наличии в составе гостей новичка "Реала" Луки Йовича, звездных Адама Ляйича и Александара Коларова. И, главное, счет этот, на который, безусловно, не могли рассчитывать даже самые ярые оптимисты из числа поклонников сине-желтых, оказался абсолютно закономерным.

Достаточно процитировать Павла Булаха, приучившего своих читателей к сдержанному и ироничному стилю, но тут уж не ставшего контролировать нахлынувшие эмоции:

"Игра была максимально приближена к идеальной – практически не было провисаний сценария, не было отрезков "потерпеть", не было передачи инициативы сопернику. Сборная два полных тайма играла с позиции силы, заражая зрителя своей уверенностью и непрерывно генерируя комбинации, спокойно выходя из-под прессинга в мелкий пас, убирая силами Зинченко и Малиновского по паре сербов "на платке" корпусом, разворачивая атаки во всех направлениях отточенными пасами на ход и вразрез, точными переводами, нацеленными прострелами…

Как они работали в прессинге при счете 5:0! Когда такое было, чтобы не прижимались, не бросали играть на одной ноге по счету, а выгрызали в подкате после помарки партнера в добавленное арбитром время при счете 5:0? До самого, самого, самого финального свисточка единым механизмом. Чтобы сербов на квадрате пять на пять метров издевательски в треугольник катали несколько секунд? Чтобы в касание в воздухе у чужой штрафной, не тушуясь, не смущаясь и не оглядываясь на тренерскую скамейку, опасаясь услышать старозаветное "чё пижоним?! – давай проще!" Чтобы вдохновенно, от души" (Footboom.com, 08.06).

Очевидно, наставник сербов ошибся с тактическими разработками на этот матч: его линия обороны из трех защитников не смогла ничего поделать с напором хозяев. Однако нельзя приуменьшать и заслугу Андрея Шевченко, оказавшегося готовым к сюрпризам своего визави, и его подопечных, проведших – это признают многие – одну из самых лучших игр в истории сборной Украины.

Опираясь на показательную цифирь, ресурс "Команда №1" отмечает, что за последние пять лет в исполнении нашей команды точно не было более качественного футбола.

"В матче против Сербии футболисты сборной Украины показали не только хорошее умение контролировать мяч (56% владения, 40% входов в третью зону), но и эффективно действовали в быстрых атаках. Всего их было не так много – 13, но пять из них привели к ударам по воротам. Это повторение рекорда сине-желтых за последние пять лет, но в матче с Испанией, проигранном дома со счетом 0:1, мы доводили до ударов лишь 22% своих контратак. Сейчас – 38%" (Zbirna.com, 09.06).

Тот же сайт, ссылаясь на данные компании InStat, которая анализирует матчи сборной Украины с 2009 года, указывает, что за 10 лет эффективность игры сине-желтых впервые получилась настолько высокой: составленный по сложной формуле индекс InStat оказался равен 316. Предыдущий рекорд – 300 (встреча со Словакией, 2017 год). Кроме того, украинские футболисты показали минимальный за 10 лет брак в ТТД – 15% и третий результат по числу ударов по воротам – 23.

В концовке поединка, переполненный стадион громогласно скандировал "Шева! Шева!", что, наверное, можно считать высшей наградой для молодого наставника. После финального свистка явно счастливый, но сохранявший спокойствие и достоинство специалист подчеркнул важность подготовки к игре:

"Мы не зря организовали расширенный в плане сроков сбор, понимая, что в сегодняшнем матче решающее значение будет иметь физическая подготовка. Поэтому было важно начать подготовку как можно раньше, особенно тем футболистам, у клубов которых национальные чемпионаты закончились раньше, чем в других странах. Взять, к примеру, Женю Коноплянку, который провел сегодня великолепный матч: он, оставив семью, приехал в расположение национальной команды раньше и прекрасно подготовился к игре" (Dynamo.kiev.ua, 08.06).

Отметившийся дублем Коноплянка стал не единственным героем этого исторического матча. СМИ отмечают и вдохновенно сыгравшего на фланге обороны Александра Караваева, и наконец-то забившего за сборную Романа Яремчука и, конечно, Виктора Цыганкова чьи точные удары на 26-й и 28-й минутах собственно и предопределили разгром сербов. Что, к слову, подтвердил и сам Шевченко:

"Ключевой момент матча? Голы – это очень важно. С первых минут у нас было преимущество. Важно все это было воплотить в забитые мячи, и ребята это смогли сделать. Виктор Цыганков великолепно реализовал два момента, которые у него были. После этого стало легче, мы знали, что Сербия будет открываться, появилось больше пространства" (Footballua.tv, 08.06).

Для капитана киевского "Динамо" такой успех в принципиальной дуэли с сербами стал своего рода вишенкой на торте, отличным подарком на финише прекрасно проведенного клубного сезона, в матчах которого 21-летний полузащитник забил 19 голов и отдал 16 результативных передач!

Главред "Футбола" Артем Франков даже задается вопросом, а сможет ли при такой игре Цыганкова вернуть себе место на правом фланге атаки сборной Андрей Ярмоленко, когда окончательно восстановится после травмы. Сомневается журналист и в перспективах пары отсутствовавших из-за травм натурализованных бразильцев.

"Непонятно, как в нашу сборную можно теперь вписаться тем же Марлосу и Мораэсу?" (09.06) – вопрошает он, комментируя игру на собственном канале YouTube.

К слову, о Мораэсе, последствия участия которого в поединках против Португалии и Люксембурга, все еще могут ударить по нашей сборной. Несмотря на то, что УЕФА признал правомерность заявки форварда за украинскую команду, соперники не сдаются и готовят апелляцию. Обозреватель Михаил Одинцов считает, что УАФ попросту замалчивают сей факт, а самого Мораэса пока убрали из сборной от греха подальше.

"Логично предположить, все дело в той самой апелляции. Документ подан, его рассмотрение состоится уже после матчей Украины с Сербией и Люксембургом, вероятность удовлетворения невелика, но она существует. Следовательно, участие бразильца с пока еще неподтвержденным статусом в июньских встречах – рискованно. Сейчас нам, при худшем сценарии, светят две "баранки" в мартовских поединках. Удар существенный, но не смертельный. Если же вдруг поражения засчитают и в июньских матчах – вся оставшаяся отборочная кампания просто теряет смысл. Поэтому перестраховка вполне оправданна. Думается, объясни в УАФ все как есть – болельщики отнеслись бы к этому с пониманием. Но у нас ведь подобное не принято" (2000.ua, 05.06).

Резонные выводы автора очень похожи на правду и полностью укладываются в привычную канву поведения нынешних чиновников Дома футбола, готовых нести несусветную чушь, врать журналистам и болельщикам, лишь бы только не признавать собственные ошибки.

Как бы там ни было, в контексте подготовки к игре с Люксембургом, которая 10 июня снова состоится во Львове, о Мораэсе можно будет не вспоминать. Куда важнее после разгрома сербов суметь настроиться на тяжелый бой с более слабым соперником, избежав шапкозакидательских настроений. Об этом пишет, в частности, и журналист Артем Жолковский

"Хочется петь дифирамбы всей нашей команде и каждому игроку в отдельности, но я предлагаю сделать это после Люксембурга. Именно мартовская победа в Люксембурге, которая могла стать пирровой, учитывая "дело Мораэса", возникшее сразу после, оставила большое количество вопросов. Кроме того, психологическое восстановление. Нам вообще исторически тяжело даются именно вторые матчи. Но это новая сборная, с новым подходом, а значит с новой историей, которая пишется на наших глазах" (Dynamo.kiev.ua, 08.06).

Заставить подопечных переключиться на серьезную работу – первоочередная задача Андрея Шевченко и его ассистентов, о чем напоминает автор "Футбольного клуба" Константин Паткевич:

"Но теперь главное – не захлебнуться в эйфории. По курсу – 10 июня, Люксембург. Они уже показали, что могут кусать, и кусать больно. О разгроме надо забыть. Обеспечить частичную амнезию – едва ли не главная задача нашего тренерского штаба" (Footclub.com.ua, 08.06).

К счастью, все это прекрасно понимает и сам Андрей Николаевич, неустанно повторяющий, что время для ликования пока не настало:

"Знаю, что нас ждет очень непростая игра. Сегодня было отдано очень много сил, а уже завтра начинается наша подготовка к поединку с Люксембургом. Будем стараться восстановить футболистов. Простых матчей сейчас нет, мы знаем это прекрасно. Так что будем готовиться к поединку с Люксембургом со всей степенью серьезности и стараться победить" (Dynamo.kiev.ua, 07.06).

ЧМ-2019 (U-20). ПРОРЫВ ВОПРЕКИ

Ответственнейшее испытание ожидает и нашу юниорскую сборную, которая на минувшей неделе, по сути, дважды переписывала историю. В понедельник прорвавшись в четвертьфинал, а в пятницу дотянувшись и до полуфинала чемпионата мира среди 20-летних, проходящего в Польше.

Успех колоссальный, учитывая, что ранее на аналогичном уровне наши соотечественники трижды останавливались в 1/8 финала. На сей же раз рубикон был пройден уверенно, и с попавшейся на пути сборной Панамы "сине-желтые" разобрались безжалостно – 4:1, заставив говорить о своей игре в восторженных тонах.

"Ну что, возрадуемся уверенной победе молодежной сборной Украины над Панамой, поздравим ее с выходом в четвертьфинал чемпионата мира и скажем, что это совсем не потолок для нашей команды.

В ней есть очень сильные игроки-лидеры: Булеца, Попов, Бондарь, Цитаишвили. Есть в команде Петракова и футболисты, прогрессирующие прямо по ходу чемпионата мира и также претендующие на ключевые роли. Я бы к таким прежде всего отнес Сикана и Коноплю. Это уже 6 фигур!

В игре с Панамой понравилось, что наши фулбеки Конопля и Корниенко все-таки располагались не так близко к тройке центральных защитников, а значительно выше. В групповом турнире Петраков так далеко их не отпускал, и они просто физически не поспевали помогать партнерам в атаке - далеко и долго было бежать, это перекрывалось.

А тут и соперник попался такой, что можно было смелее подключаться, и уверенность в себе появилась, и сыгранность, и взаимопонимание. И, как результат, все самое вкусное наша команда создавала через врывания фулбеков. Колумбия – следующий наш соперник теперь это знает. Я надеюсь, в матче с ней ребята смогут еще прибавить в командной скорости. Колумбия намного сильнее Панамы! Но и она – не что-то невообразимое. Все выглядит интересно. Теперь Катар понятен. Молодцы!" (03.06), – написал на своей страничке в Facebook Игорь Линник, имея в виду неубедительную, на его взгляд, победу над Катаром в рамках группового турнира.

Удивительно лишь, что многие журналисты и эксперты одним из основных факторов, обеспечивших успех юниорской команды, считают ее удачу. А именно – слабость попавшихся в плей-офф оппонентов.

"О таком сопернике можно только мечтать. Ну, это специфика мундиалей: уровень команд очень разный, и тут, в отличие от Евро, порой попадаются такие "сладкие булочки". Нам повезло со жребием, и ребята этот шанс использовали на 100%" (Dynamo.kiev.ua, 04.06), – говорит, в частности, Александр Сопко.

Между тем, стоит вспомнить, что Александр Петраков уже второй раз выводит Украину на чемпионат мира, а до того трижды участвовал в континентальных финалах – оба достижения лучшие среди тренеров юношеских сборных нашей страны. Кроме того, не забываем, что в Польшу украинские ребята попали, выйдя из "группы смерти" на первенстве Европы-2018, когда опередили Францию, Англию и Турцию. Или эта троица – тоже "слабаки"?

Как бы там ни было, успешная серия наших юниоров заставила соотечественников поверить, что и с колумбийцами в четвертьфинале ЧМ-2019 можно "бодаться".

"Считаю, что у нас есть все данные, чтобы колумбийцев пройти и выйти в полуфинал. Я всегда подчеркивал, что Александр Петраков и его команда способны творить чудеса: мы от них ничего не ждем, а они – бах! – то Англию "хлопнут" на ее поле, то на чемпионате Европы выйдут в полуфинал из "группы смерти". Почему бы и нет, поверим и в другие чудеса и будем воспринимать это как благословение. Мы уже находимся на той стадии, которая для нас неизвестна, ведь никогда ранее не выходили в четвертьфинал, и поэтому каждый последующий шаг – это уже выдающееся достижение" (Kp.ua, 04.06) – с оптимизмом заглядывал в будущее Артем Франков.

"Решающий матч для нас – с Колумбией, – и в плане результата (выход в полуфинал), и в плане психологии. Если одолеем Колумбию, сможем пройти дальше и добиться многого. Будем держать кулаки за наших ребят!" (Footboom.com, 06.06) – отметил Александра Ищенко, директор академии киевского "Динамо", чьи воспитанники (Попов, Булеца, Цитаишвили) в сборной Петракова пребывают на ведущих ролях.

И украинцы не подкачали, сумев добиться не только материального перевеса над крепким оппонентом, но и превзойдя его по игре. Преимущество во владении мячом – 60%:40%, в ударах – 8:7, в том числе в створ – 3:1, указывает на закономерность результата. Победу же "сине-желтым" (1:0) принес форвард "Мариуполя" Даниил Сикан, для которого мяч в ворота Колумбии стал уже четвертым на турнире.

"Мне понравилась игра нашей команды. Ребята в групповом турнире действовали скованно, а в плей-офф появилась скорость, пришли комбинации. Это нетипично. Обычно, когда висит ответственность и давит результат, наши играют прямолинейно" (Gazeta.ua, 07.06), – цитирует тренера Олега Федорчука "Газета по-украински".

Осуществившим историческое восхождение украинцам в любом случае еще предстоит провести на чемпионате мира две игры, в которых им поможет голкипер "Реала" Андрей Лунин. Последний выступал на групповом этапе, но потом отбыл в расположение национальной сборной. Ожидается, что в понедельник, сразу после встречи подопечных Андрея Шевченко с Люксембургом парень вернется в Польшу и во вторник примет участие в сложнейшем полуфинальном бое с итальянцами.

ТРЕНЕРСКИЙ ВОПРОС

В отличие от сборных, клубы УПЛ в июне матчей не проводят, но зато у их руководителей – семь пятниц на неделе. Еще бы, сразу у трех участников еврокубков от нашей страны ребром встал тренерский вопрос.

Фонсека засобирался в Рим. Многочисленные СМИ – как отечественные, так и итальянские – наперебой заговорили об отъезде наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки на Апеннины, где португальца хочет видеть у себя "Рома".

Как сообщает Ilromanista.eu со ссылкой на телеканал Sky Sport, боссы донецкого клуба в процессе переговоров выразили готовность отпустить Фонсеку в Италию, но лишь при условии получения компенсации в размере 3 миллионов евро. Здесь же говорится и о том, что якобы сам наставник готов частично оплатить расходы "Ромы" на расторжение своего нынешнего контракта с горняками.

Кирилл Стадниченко, ссылаясь опять-таки на итальянских коллег, пишет о настойчивой просьбе Фонсеки подписать некоторых игроков "Шахтера"

"Если раньше шла речь только о Тайсоне, то затем появилась информация насчет Исмаили и Маркоса Антонио" (Vesti-ukr.com, 04.06).

По информации La Gazzetta dello Sport, которую приводит Campeones.ua, уже во вторник Фонсека встречается в Лондоне с президентом "Ромы" Джеймсом Палоттой. Якобы предварительно, все аспекты будущего 2-летнего контракта обговорены, а презентация португальца в новой роли состоится не позднее чем через неделю (09.06).

Комментируя множащиеся слухи, обозреватель Александр Сажко выражает уверенность, что уход Фонсеки в любом случае предопределен, потому что планы тренера не совпадают с планами донецкого клуба.

"Шахтер" планирует на несколько шагов вперед. Ему важен не только результат прямо сейчас, но и способ его достижения. Молодых футболистов нужно развивать, показывать их потенциальным покупателям за счет ярких выступлений в Европе, продавать и покупать новых талантов. Важно, чтобы цикл работал без сбоев. В случае "Шахтера", именно способ достижения результата обеспечивает будущее клуба и его новые победы.

Фонсека же – тренер-прагматик. Банальный штамп, но он идеально описывает стиль работы и несоответствие португальца интересам клуба. Ему важно победить прямо сейчас и улучшить свою репутацию, а будущее – второстепенно. Потому что в будущем Паулу не видит себя в "Шахтере" (Ua.tribuna.com, 05.06).

В прессе обсуждаются уже и возможные кандидатуры преемников португальца. Например, пишут, что новым тренером оранжево-черных может стать бразилец Заго, работавший в "Шахтере" с 2013 по 2015 годы в качестве ассистента Мирчи Луческу.

Конец луганской эры Вернидуба. Если возможное расставание с Фонсекой в "Шахтере" не комментируют, то луганская "Заря" уже объявила об окончании сотрудничества с Юрием Вернидубом. Последний за семь лет у руля команды дважды делал ее бронзовым призером чемпионата страны, выводил в финал национального кубка и дважды играл с ней в групповом турнире Лиги Европы, подготовив целую группу талантливых футболистов. Однако неудачи последнего сезона все же заставили руководство луганчан решиться на смену рулевого.

А уже в понедельник, стало известно, что "Заря" заключила 3-летнее соглашение с Виктором Скрипником – бывшим защитником сборной Украины, два десятка лет проведшим в Германии, успевшим потренировать тамошний "Вердер", а недавно сделавшим золотой дубль во главе латвийской "Риги". Окажется ли союз Скрипника с украинской командой удачным, покажет только время.

По мнению журналиста Ярослава Смелянского, у болельщиков луганчан есть основания смотреть в будущее с оптимизмом:

"Заря" в украинском футболе – имя, но титулов у нее маловато. Ребята как бы свыклись с тем, что они в итоге все же проиграют, что есть те, кому по масти надо быть повыше. Новый тренер точно должен их взбодрить, а уж какую установку он им даст – так они и заиграют. Возможно, в этом и есть замысел руководства – встряхнуть и обновить коллектив, ведь "Заря" – команда "голодных" к футболу. А если так, Виктор Скрипник получит интересную работу и новые вызовы в своей карьере" (Sportarena.com, 04.06).

Хацкевич остается. Где и когда окажется Юрий Вернидуб, пока неизвестно. Но совершенно ясно, что не в киевском "Динамо", куда его упорно сватала болельщицкая молва. В четверг, 6 июня, бело-синие еще на два года продлили контракт с Александром Хацкевичем.

Переговоры между тренером и президентом клуба, очевидно, были непростыми и длились не один день. Да и собственно назвать это общение между людьми, знающими друг друга более двадцати лет, переговорами сложно. Скорее, между Игорем Суркисом и Александром Хацкевичем происходила "сверка часов", во время которой обсуждалось будущее команды, стоящие перед ней задачи и пути их решения

То, на чем сошлись стороны, вкратце обрисовал динамовский руководитель:

"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи.

В новом сезоне задачи стоят однозначные – попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что "Динамо" уже три сезона не выигрывает титулы. Надеюсь, что те молодые ребята, которым Хацкевич доверял, отблагодарят его" (Fcdynamo.kiev.ua, 06.06).

В завершающемся сезоне "бело-синие" вновь выиграли национальное первенство среди 19- и 21-летних футболистов, снова завоевали право участия в финалах ДЮФЛУ всех возрастных категорий. Это лишь доказывает, что клуб продолжает делать акцент на взращивание собственной смены, и в такой ситуации сильные качества Хацкевича-тренера, любящего и умеющего работать с молодежью, должны наконец раскрыться и дать результат.

"Не только на протяжении этих двух дней мы общались с президентом, в первую очередь, насчет будущего команды. Да, были у нас дискуссии, тяжелые моменты, – признается наставник. – В чем-то мы сходились, в чем-то пошли на уступки. Но самое главное – что разговор был конструктивным. Мы достаточно серьезно поговорили. Цели не меняются. У такого клуба как "Динамо" других задач, кроме побед, быть не может. Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже должна добиваться результата. Все – и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины" (Fcdynamo.kiev.ua, 06.06).

В общем-то, неудивительно, что большая часть динамовских поклонников восприняла такой поворот без энтузиазма: в Киеве соскучились по Лиге чемпионов и титулам, а Хацкевич за два года смог отобрать у "Шахтера" только один. Однако видимо у президента с тренером есть основания полагать, что уже в будущем сезоне чаши весов качнутся в сторону столицы.

Как и в случае с "Зарей", только время покажет, было ли продление контракт с белорусом ошибкой или правильным шагом. Черту же под этой дискуссией лучше всего провести, приведя хлесткий пост известного футбольного менеджера Вячеслава Заховайло, размещенный на его страничке в Facebook:

"Обращаюсь к коренным киевлянам. Почему наша любовь к "Динамо" была всегда с садомазохистскими наклонностями? Почему во все времена мы ругали игроков и тренеров последними словами и при этом безумно любим свой клуб? Кто бы не играл и кто бы не тренировал – у нас всегда куча претензий ко всем. Бьет – значит любит. Кажется, эта поговорка с наших улиц.

ИМС принял решение, Хацкевич согласился опять положить свою голову на плаху. Значит, взяли ответственность на себя, и мы должны уважать их поступок.

Единственное, чем мы можем помочь Динамо – это не п****ть им под руку. Вот теперь пусть нас дальше рассудит результат..." (06.06).

ИЛЛЮЗИИ ГРИММА

Открытие нового футбольного сезона в Украине – не за горами, однако состав Премьер-лиги-2019/20 все еще не определен. Даже несмотря на то, что минувшая неделя назвала счастливчиков и неудачников стыковых матчей, призванных окончательно сформировать обойму в элите. "Карпаты" в жесткой спарке оказались сильнее "Волыни" (0:0 и 3:1), а "Колос" из Ковалевки умудрился занять место "Черноморца" (0:0 и 2:0), отправив одесситов в первую лигу.

Тем не менее, все точки над "i" должно расставить собрание участников УПЛ. Среди прочих вопросов там наверняка будет обсуждаться и ситуация, в которую угодил донецкий "Олимпик". Из-за проведения договорных матчей молодежная и юношеская команды этого клуба дисквалифицированы, что, согласно Регламенту, не позволяет "олимпийцам" получить аттестат на следующий сезон.

"Прем’єр-Ліга офіційно інформує, що відповідно до Статуту УПЛ та Регламенту змагань, питання про склад учасників УПЛ на сезон 2019/20 буде вирішено Загальними зборами Учасників УПЛ після завершення поточного сезону. Таке рішення буде прийнято виходячи з результатів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 та результатів процедури атестації футбольних клубів, у тому числі з урахуванням остаточного рішення компетентних органів УАФ щодо атестату ФК "Олімпік" Донецьк на право участі у змаганнях УПЛ.

УПЛ звертається до ЗМІ з проханням не спекулювати на цій темі й дочекатися офіційних рішень" (Upl.ua, 04.06).

В четверг стало известно, что Апелляционный комитет УАФ оставил в силе дисквалификацию обоих донецких коллективов, и теперь, судя по всему, "Олимпик" будет обращаться в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Так, по крайней мере, следует из открытого письма, адресованного клубом футбольной общественности

В письме – незавуалированные обвинения в адрес главы Комитета по вопросам этики и честной игры Франческо Баранки:

"…Несмотря на очевидные подтасовки и фальсификации материалов со стороны Комитета Этики и Честной Игры под руководством, так называемого футбольного "прокурора" Франческо Баранки, Апелляционный комитет ФФУ 06.06.2019 года по результатам рассмотрения заявления ФК "Олимпик" вынес обвинительное решение, отстранив клуб и шестерых молодых футболистов от дела их жизни – профессионального футбола.

А началась эта история весной 2017 года, когда Ф. Баранка в приказном порядке начал требовать от молодых футболистов ФК "Олимпик" признания в нарушении принципов честной игры в матче, проведенном 12.05.2017 с ФК "Динамо" Киев.

Ложно понимая интересы службы в Комитете Этики и Честной Игры, преследуя интерес исключительно личного пиара и оправдания присвоенной самому себе должности футбольного "прокурора", Ф. Баранка выступил в роли инквизитора.

Не имея на руках "царицы доказательств" - показаний, в которых бы футболисты оговорили сами себя, Ф. Баранка и подчиненный ему комитет, прибегли к фальсификации материалов "расследования" (Olimpik.com.ua, 07.06).

Отдавая должность предприимчивости Баранки и учитывая то, с каким упорством он более двух лет не давал ход делу о договорном матче между командами "Горняк-Спорт" и "Ильичевец", который сам называл "возмутительным договорняком", можно предположить, что обвинения "Олимпика" имеют под собой почву. Будет ли итальянец отвечать донетчанам, будет ли подавать встречный иск или станет отмалчиваться, как это умеют делать в Доме футбола, скоро узнаем.

Как бы там ни было, на встрече участников УПЛ в ближайшую среду можно ожидать все.

"С тех пор, как УПЛ решила отказаться от схемы с 16 командами, она не способна провести сезон, в котором бы не было проблем с переходом клубов между лигами" (04.06) – совершенно справедливо замечает Ua.tribuna.com, припоминая нелепые комбинации, предшествовавшие формированию обойм на каждый из сезонов с 2014 по 2018 год.

В неведении пребывает и президент УПЛ, Томас Гримм, которому, вопреки обещаниям, пока так и не удалось объединить клубы Лиги единым теле-пулом.

"У нас еще есть время. Мы предложим несколько опций. Один из вариантов – передать права на телетрансляции клубам еще на один сезон, но при этом оставить за УПЛ digital права – трансляции через ОТТ т.п., а также международные права.

Нам нужно больше времени, чтобы подготовить тендер, провести переговоры с медиа-партнерами, назначить дату тендера. Но окончательное решение будет за клубами. Именно они решают, в каком направлении мы будем двигаться. Возможно, нам удастся подготовить интересное предложение для клубов до 12 июня" (Ua.tribuna.com, 06.06),в – говорит Гримм, однако, похоже, сам не верит в успешное завершение своей миссии.

Главным же камнем преткновения остается тенденциозная политика главного транслятора матчей УПЛ – медиа-холдинга "Украина", в который входят каналы "Футбол 1/2". В том, что они обслуживают "Шахтер", нет никакого секрета, но недавний вираж центральной аналитической передачи "Великий футбол" показал, что интересы донецкого клуба там ставят намного выше, чем даже интересы сборной. Ставят и не стыдятся.

"Свой эфир раскрепощенный "Великий футбол" начал с обещания уйти на каникулы. Кому и в диковинку. На носу июньские спаренные матчи национальной сборной в отборе на ЕВРО-2020. Но словоблуды, видимо, задачу на сезон выполнили. "Шахтер" – чемпион, а дальше хоть трава не расти…" (Footclub.com.ua, 03.06), – подмечает острый на слово обозреватель Игорь Суховой. И кто скажет после этого, что нежелание "Динамо" сотрудничать с "Футболами" и тем самым становиться заложниками информполитики конкурента, является прихотью?

Гримм же, если он действительно самостоятелен и независим, пусть делает выводы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!