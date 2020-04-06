Федора Смолова раскритиковали за поездку в Россию

Нападающий сборной России и испанской “Сельты" Федор Смолов покинул расположение команды во время коронавируса, отправившись на родину, чем вызвал негодование среди болельщиков.

Как сообщает издание Чемпионат, сначала появилась информация о том, что футболист не согласовал свой отъезд с руководством команды, но позже представители Смолова ее опровергли, заявив, что стороны обо всем договорились.

Федор Смолов

Несмотря на это, часть фанатов "Сельты" осталась недовольна поступком россиянина.

"Смолов просто сбежал в Россию", "Учитывая недисциплинированность Систо (другой футболист команды, уехавший на родину – Ред.) и Смолова, будет лучше, если они останутся в своей стране. Если уж в такое время нельзя рассчитывать на них", "Ему будет трудно вернуться в Испанию, когда Ла Лига возобновит сезон, если возобновит".

Как сообщал OBOZREVATEL, капитана сборной России Артема Дзюбу высмеяли за слова о мадридском "Реале".

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