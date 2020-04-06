Главная Новости
6 апреля • обновлено в 13:00
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Федора Смолова раскритиковали за поездку в Россию

888
Читать материал на украинском

Нападающий сборной России и испанской “Сельты" Федор Смолов покинул расположение команды во время коронавируса, отправившись на родину, чем вызвал негодование среди болельщиков.

Как сообщает издание Чемпионат, сначала появилась информация о том, что футболист не согласовал свой отъезд с руководством команды, но позже представители Смолова ее опровергли, заявив, что стороны обо всем договорились.

Федор Смолов

Федор Смолов

Несмотря на это, часть фанатов "Сельты" осталась недовольна поступком россиянина.

"Смолов просто сбежал в Россию", "Учитывая недисциплинированность Систо (другой футболист команды, уехавший на родину – Ред.) и Смолова, будет лучше, если они останутся в своей стране. Если уж в такое время нельзя рассчитывать на них", "Ему будет трудно вернуться в Испанию, когда Ла Лига возобновит сезон, если возобновит".

Как сообщал OBOZREVATEL, капитана сборной России Артема Дзюбу высмеяли за слова о мадридском "Реале".

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Федор Смолов
Тег
ФК Сельта
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
mousesports
Победа mousesports
1.87 Сделать ставку
NaVi
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Mustang Crew
Победа Hard Legion на первой карте с форой в -5,5 раундов
1.87 Сделать ставку
Суперлига Китая по футболу возобновится до 19 апреля 2020
3.34 Сделать ставку
Миколенко получит приз "Лучший молодой игрок Евро-2020"
67.00 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
SMASH
Победа Gambit Youngsters c форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Сборная Украины выиграет Евро-2020
67.00 Сделать ставку
Славия
VS
БАТЭ
Обе забьют
1.77 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Тотал меньше 2.5
1.58 Сделать ставку
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку