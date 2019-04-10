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Федецкий захотел взять Усика на разборки

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Защитник "Карпат" Артем Федецкий рассказал, что если б у него возникла проблема и нужно было позвать на помощь друга, он бы выбрал Александра Усика.

"Если бы надо было кого-то взять с собой на разборки, конечно, взял бы Саню Усика. У него есть коронная фраза. Он как-то сказал: "Федя, знаешь, что нужно делать, когда тебя обижают? Когда тебя обижают, нужно не обижаться", – заявил экс-футболист сборной Украины в интервью YouTube-каналу "Трендец".

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Ране OBOZREVATEL сообщал, что Федецкий категорично отказался от выгодного предложения выступать в чемпионате России.

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Персоны
Артем ФедецкийАлександр Усик
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