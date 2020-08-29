Федецкий сказал, как поступит с Ракицким при встрече, упомянув Россию

Бывший украинский футболист Артем Федецкий признался, что несмотря на решение Ярослава Ракицкого, который подписал контракт с российским клубом, он при встрече все равно подал бы руку бывшему партнеру по "сине-желтой" сборной.

Федецкий против того, чтобы наши игроки в настоящее время переходили в чемпионат России.

"Но Ракицкому при встрече руку подам. Это его выбор. Может, он как-то по-другому воспринимает политическую ситуацию и происходящее в стране", – сказал Федецкий в эфире Youtube-канала Вацко Live.

Артем до сих пор не может понять причины такого поступка.

"Ракицкий, как футболист и семьянин, - классный пацан. Да, у него, как и каждого, есть свои муравьи в голове, но есть некоторые поступки, которые я не могу понять. Чего ему не хватало в "Шахтере", что он уехал в "Зенит"? Он зарабатывал не меньше, чем в "Зените". Почему он сделал такой шаг – я не могу сказать", – подытожил Федецкий.

Ранее Федецкий рассказал, как относились в сборной к Ракицкому из-за того, что Ярик никогда не пел перед матчами гимн Украины.