Федецкий рассказал о "самой лютой пьянке" в "Шахтере"

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий признался, что за все время его выступления в донецком клубе (2008-2012), наибольшая вечеринка была в Турции после победы над бременским "Вердером".

При этом, по словам экс-футболиста, пьяных пьяных в стельку не было никого.

"Самая лютая пьянка в "Шахтере" была после победы в Кубке УЕФА. Там было жестко. Мы сразу после игры в Стамбуле переночевали и там в отеле было... Команда, жены футболистов - отмечали, выпивали. Такое серьезное событие - победа в КУЕФА. Был буквально полный карт-бланш", – отметил Федецкий в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Артем вспомнил забавный случай по прилету в Донецк.

"Было такое чествование в аэропорту, очень много людей. Саня Кучер перепутал такси с патрульной машиной и поехал на ней домой. Стояла патрульная машина, контролировала общественный порядком. Саня подошел: "Мне надо домой". – "Нет вопросов, поехали". С мигалочками, все красиво человек доехал. Было такое. Когда можно было – все понимали. Был праздник для людей, для Донецка, для Украины", – подытожил Федецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федецкий выразил поддержку скандальному Анатолию Тимощуку, который ныне работает в тренерском штабе российского "Зенита".