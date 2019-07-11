Федецкий рассказал, как относились в сборной к Ракицкому из-за гимна Украины

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал, что в сборной Украины спокойно относились к тому, что Ярослав Ракцикий не поет гимн.

"Мы на эту тему не говорили. Пацаны может где-то и подкалывали за гимн, но чтобы как-то жестко и конкретно - нет. Это личное дело каждого. Один может быть в душе патриот, орать гимн, тризубец целовать, а в реальности быть полным быдлом с одними понтами. А другой может себя вести совсем по другому", - заявил Федецкий в интервью Youtube-каналу "Зе Интервьюер"

Артем уверен, что с Ракицким надо закрывать тему

"Он не пел гимн, был ли он патриотом Украины? Он играл за сборную и я считаю, что он один из лучших защитников. У него шикарная левая нога. Он хороший отец и семьянин. Он принял решение перейти в "Зенит" вместе с семьей. Это был поступок, который, возможно, подтвердил некоторые догадки. Раз он не поет гимн, значит он не такой-какой то", - подытожил Федецкий.

Напомним, что не так давно ультрас "Шахтера" объяснил нежелания Ракицкого петь гимн Украины.

Ранее Ракицкий сделал откровенное признание про гимн Украины, объяснив свою позицию касательно этого. Кроме того, жена Ярослава Ольга выразила недоумение, почему он должен петь "сине-желтый" гимн.

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