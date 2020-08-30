Воспитанник академии "Шахтера"Артем Федецкий шокирован переходом Мирчи Луческу в киевское "Динамо".

По словам знаменитого экс-футболиста сборной Украины румынский специалист творил историю в донецком клубе и не имел права так легко перейти в стан основного конкурента "горняков".

"Раньше у него на сердце была эмблема "Шахтера", а теперь "Динамо". Если бы он работал в "Шахтере" год или два – это одно. А когда он сделал безумную историю... Он сейчас говорит, что легенда "Шахтера"? Ну красавец, раз так говорит. Он легенда, но нормальный человек так не скажет, что он легенда "Шахтера". Я бы никогда не сказал, что я там легенда украинского футбола. Есть люди намного более заслуженные, которые достигли гораздо большего", – заявил Федецкий в эфире Youtube-канала Вацко Live.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федецкий признался, что несмотря на решение Ярослава Ракицкого, который подписал контракт с российским клубом, он при встрече все равно подал бы руку бывшему партнеру по "сине-желтой" сборной.