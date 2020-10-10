Федецкий объяснил травлю сборной Украины по футболу

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий назвал причину большого количество негативных комментариев в интернете про команду после двух подряд разгромных поражений.

По мнению знаменитого футболиста, всему виной менталитет украинцев.

"Когда футбол подкреплялся результатом, все было шикарно, ребят на руках носили. Стоит только проиграть в последних матчах – начинают травить. Я не буду ребят критиковать. Я понимаю, как эти поражения переносятся. Они все понимают. Счет неприятный, катастрофы делать не нужно", – цитирует Федецкого телеканал Футбол.

Артем призвал болельщиков поддержать команду.

"Это наша сборная. Они лучшие из лучших. Нужна поддержка как от фанов, так и от экспертов. Есть так же диванные эксперты. Сборной другой у нас нет. Нужно верить и всегда поддерживать. Зная коллектив у Андрея Николаевича все неудачи пройдем и на Евро будет лучший результат", – сказал Федецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 октября, на НСК "Олимпийский" Украина сыграет с Германией. Уже названы телеканалы, которые покажут игру.

Напомним, что 8 октября сборная Украины проиграла 1:7 Франции в товарищеском матче. Ранее в Лиге наций "сине-желтые" разгромно уступили Испании (0:4).