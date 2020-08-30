Федецкий о Луческу: всегда чихвостил украинцев

Воспитанник академии "Шахтера"Артем Федецкий рассказал о разном отношении Мирчи Луческу к разным игрокам донецкого клуба.

По словам знаменитого экс-футболиста сборной Украины, румынский специалист лучше относился к бразильцам, чем к украинцам.

"У Луческу свое видение. Скажу, что он тренер топовый. По поводу раскрытия талантов, особенно молодых бразильцев – просто бомба. Он ни с кем не прогадал, может, были единичные случаи, но это несущественно. А в плане человеческих качеств – вопрос риторический. Что не так? В первую очередь отношение. К одним одно было, к другим – другое. К легионерам лояльнее. Всегда чихвостил украинцев. Я потом начал анализировать, это наверное из-за того, что легионеры были куплены за бешеные деньги", – заявил Федецкий в эфире Youtube-канала Вацко Live.

Ранее Федецкий заявил, что шокирован переходом Мирчи Луческу в киевское "Динамо". По мнению Артема, румынский специалист творил историю в донецком клубе и не имел права так легко перейти в стан основного конкурента "горняков".

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