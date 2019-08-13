Динамо – Брюгге: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" во вторник, 13 августа, проведет важнейший матч с бельгийским "Брюгге" в Лиге чемпионов.

Ответная встреча третьего квалификационного раунда турнира пройдет на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге. Начало – в 20:30.

Динамо – Брюгге

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – БРЮГГЕ

Те, кто не смогут купить билеты на игру, имеют возможность поддержать подопечных Александр Хацкевича благодаря трансляции на канале 2+2.

Кроме того, прямой эфир из Киева покажет портал ТСН Проспорт и страница проекта FootballHub в социальной сети Facebook.

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – БРЮГГЕ

Фаворитом поединка в Киеве считаются хозяева поля. Ставки на их победу в основное время принимаются с коэффициентом 1,99.

Ничья оценивается котировкой 3,35. А показатели на успех бельгийцев достигают уровня 3,95. При этом на выход "Динамо" в следующий этап предлагается коэффициент 2,70.

Динамо – Брюгге

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Хорватии, которую возглавляет опытный Иван Бебек.

Помогать ему будут лайнсмены Горан Патаки и Боян Зобеница. Роль четвертого арбитра исполнит Марио Зебец.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

– Нам нужно будет забивать, но и нам нужно будет думать об обороне. Варианты в атаке у нас есть. После игры с "Шахтером" мы переключились на "Брюгге". Это совершенно разные турниры, разные стратегии. Для нас игра с "Брюгге" – это кубковое противостояние, а чемпионат продолжается. Шесть игр за короткий период – это сложно, но нам и нужно проявлять характер в таких поединках. По физическому состоянию все ребята готовы. Даже второй тайм с "Шахтером" показал, что мы добавили во втором тайме, так что физические кондиции у нас хорошие.

Филипп Клеман, главный тренер "Брюгге":

– Сезон – это не спринт, это марафон. И к этому нужно быть готовым. В первом матче в первом тайме играл топ-клуб "Брюгге", а во втором – "Брюгге"-середнячок. Во вторник мы снова постараемся достичь топ-уровня. Мы будем контратаковать и постараемся забить. На отбой играть не собираемся. Наша главная задача – пройти в следующий раунд.

Динамо – Брюгге

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев – Караваев, Буяльский, Гармаш, Вербич – Родригес

"Брюгге": Миньоле – Мата, Митрович, Дели, Кулс – Вормер, Ритс, Ванакен – Тау, Окереке, Бонавентуре

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

На минувшей неделе команды впервые встречались друг с другом. В Брюгге сильнее оказались хозяева поля, которые единственный мяч провели с пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" в третьем туре Премьер-лиги, а сам матч завершился массовой потасовкой футболистов.

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