Фаворитом считалось "Динамо": как команда из Крыма стала первым чемпионом Украины

OBOZREVATEL вновь рассказывает о вашей любимой игре – футболе.

Позади 29-й чемпионат Украины. 13-й раз в истории золотые медали завоевал донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" вновь, уже 12-й раз, стало серебряным призером, луганской "Заре" досталась "бронза".

Чемпионаты нашей страны за эти годы проходили в разном формате, с разным количеством команд-участниц. OBOZREVATELL расскажет выборочно об этих чемпионатах и кубковых турнирах. Естественно, начнем с первого чемпионата независимой Украины – сезона-1992.

20 команд были разделены на две подгруппы, по десять в каждой. Победителем группы "А" стала симферопольская "Таврия", которая на два очка опередила донецкий "Шахтер" и на три – одесский "Черноморец". В группе "Б" преимущество "Динамо" было более ощутимым – киевляне на семь очков опередили днепропетровский "Днепр" и на девять – харьковский "Металлист". Победители групп должны были определить в суперфинале-1992, кто из них станет первым чемпионом новообразованной страны.

Фаворитом этого противостояния считалось "Динамо", в составе которого оставалось несколько игроков, ставших чемпионами СССР в 1990 году: Яковенко, Цвейба, Шматоваленко, Саленко, Лужный. Их партнерами были Шаран, Ковалец, Анненков, Леоненко… Но судьба распорядилась иначе. 38 тысяч зрителей, пришедших 21 июня 1992 года на стадион "Украина" во Львове, а также миллионы телезрителей стали свидетелями поражения киевского "Динамо" в решающем матче за звание чемпиона республики от симферопольской "Таврии". Крымчане выиграли у фаворита со счетом 1:0 – гол на 77-й минуте в ворота, защищаемые Вальдемарасом Мартинкенасом, забил Сергей Шевченко. Так, вопреки всем прогнозам и утверждениям специалистов с многочисленными почитателями киевского клуба, чемпионами Украины стали футболисты из Крыма.

В плохом настроении уходили с поля подопечные Анатолия Пузача. Я прилетел во Львов вместе с игроками "Динамо". Прошло много лет, а у меня до сих пор перед глазами тот сильный дальний "золотой" удар со штрафного Сергея Шевченко. Это был его восьмой гол в том чемпионате, да еще и какой…

Вот что сказал после окончания "золотого" для "Таврии" ее главный тренер Анатолий Заяев (к сожалению, покинувший этот мир в декабре 2012 года, погибнув в автокатастрофе).

- Я рад, что свершилась мечта болельщиков "Таврии". Что удалось посрамить скептиков и выполнить обещание выступить достойно, которое было дано еще в начале сезона. Теперь "Таврию" ожидает участие в Кубке европейских чемпионов, ведь мы первые чемпионы независимой Украины, и этот факт войдет в историю нашего футбола. У "Таврии" есть свой секрет, правда, он простой – у нас в команде подобрались славные парни: Гудименко, Шевченко, Опарин, Турчиненко, Гладышев… Мы прошли турнирную дистанцию в своей группе всего с одним поражением, а затем финишировали с чемпионскими медалями. Так что наш успех неслучайный.

Вот как выглядела пятерка лучших бомбардиров чемпионата Украины 1992 года: Юрий Гудименко ("Таврия") – 12 мячей, Тимерлан Гусейнов ("Заря-МАЛС") – 11, Иван Гецко ("Черноморец") – 10, Сергей Ребров ("Шахтер") – 10, Александр Заец ("Торпедо") – 9.

Добавим, что 20 июня в Запорожье в матче за бронзовые медали сошлись "Днепр" и "Черноморец" (3:2). В решающем же матче за Кубок Украины в последний день мая на киевском Республиканском стадионе встретились тот же "Черноморец" и харьковский "Металлист". После острейшего и драматичного соперничества, продолжавшегося на протяжении 120 минут (основное время завершилось вничью – 0:0), фортуна улыбнулась морякам – 1:0. Гол на 107-й минуте в ворота харьковчан забил Илья Цымбаларь.

А вот девятикратный обладатель Кубка СССР, киевское "Динамо", в том розыгрыше вылетело после второго раунда, потерпев поражение в Запорожье от местного "Торпедо" (0:1) и сыграв вничью в Киеве (1:1).

Вот таким оказался для украинского футбола сезон-1992 – первый после выхода наших команд из чемпионата СССР.

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