"Фашисты": ФИФА завела новое дело против Хорватии на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла новое дисциплинарное дело в отношении сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года. После скандала с экс-футболистами "Динамо" Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем "клетчатым" грозит наказание за поведение болельщиков.

Поводом послужили фотографии хорватских болельщиков, сделанных во время игры команды с Нигерией на групповом этапе мундиаля, сообщает Telegram-канал "Мутко против". Некоторые поклонники "клетчатых" пришли на матч с флагом усташей (ustaše – "восставшие", "повстанцы") – ультраправой фашистской организации, которая причастна к геноциду сербов, евреев и цыган. Теперь Хорватии грозят серьезные санкции накануне полуфинала ЧМ-2018 с Англией.

Telegram-канал "Мутко против"

Напомним, ранее ФИФА оштрафовала скаута киевского "Динамо" Огнена Вукоевича за то, что он посвятил Украине победу хорватской национальной команды над Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Огнен Вукоевич выступил с официальным заявлением по поводу скандала на ЧМ-2018.