МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

"Фашисты": ФИФА завела новое дело против Хорватии на ЧМ-2018

5.6тЧитать новость на украинском

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла новое дисциплинарное дело в отношении сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года. После скандала с экс-футболистами "Динамо" Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем "клетчатым" грозит наказание за поведение болельщиков.

Поводом послужили фотографии хорватских болельщиков, сделанных во время игры команды с Нигерией на групповом этапе мундиаля, сообщает Telegram-канал "Мутко против". Некоторые поклонники "клетчатых" пришли на матч с флагом усташей (ustaše – "восставшие", "повстанцы") – ультраправой фашистской организации, которая причастна к геноциду сербов, евреев и цыган. Теперь Хорватии грозят серьезные санкции накануне полуфинала ЧМ-2018 с Англией.

Telegram-канал "Мутко против"

Новости
Это нужно видеть: Россия расползлась по швам после ЧМ-2018

Напомним, ранее ФИФА оштрафовала скаута киевского "Динамо" Огнена Вукоевича за то, что он посвятил Украине победу хорватской национальной команды над Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Огнен Вукоевич выступил с официальным заявлением по поводу скандала на ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Объекты
сборная Хорватии по футболуФИФА
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
25
3
Смешно
4
Интересно
15
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Кротов Даниил
Кротов Даниил
сколько хорваты потеряли поддержки людей из-за двух дураков. вся Россия будет болеть за англию. я даже никогда не думал что буду болеть за бритов. зато бабуины будут за хорватов, которых нет в России.
Ответить
0
1

Наши блоги