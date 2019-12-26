"Фашист и б*ндеровец": украинский футболист рассказал про "отбитых российских фанатов"

Украинский защитник "Халадаша" Юрий Габовда рассказал о последствиях своего поста в Instagram, где написал, что "москальская морда ляжет":

"Был серьезный разговор со спортивным директором "Халадаша". За день до игры мне позвонили и сказали: "Ты сегодня не будешь играть". Поднималась тема разрыва контракта, так как писали очень много на почту клуба российские журналисты и даже "левые" какие-то люди. Нашли электронный адрес и писали какие-то отбитые фанаты, что такой игрок как Габовда есть фашист и бандеровец и он не имеет право играть в вашей команде. Просим это рассмотреть", - заявил футболист в эфире Youtube-канала SPORT TRAVELER UA.

По словам Габовды в команде оказались умные люди, которые вошли в его положение.

"Никаких последствий не было. Ничего такого, только предупредили меня. Личных сообщений было очень много. Если брать Instagram, 400-500 сообщений было, пока я не закрыл свою страницу. Два-три дня был большой кипиш. Какой-то российский сайт подал запрос в УЕФА, но они отреагировали, что не имеют никакого отношения к товарищескому матчу. Не было никакой проблемы вообще - ее просто раздули", - отметил игрок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Габовда отметился патриотичным поступком на матче чемпионата Высшей лиги против ДВТК (1:1). По окончании поединка 29-летний уроженец Мукачева снял игровую форму, под которой оказалась футболка с надписью латиницей "Молимся за Украину".

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