Фарерский нападающий "ХБ Торсхавна" Адриан Юстинуссен забил четыре гола за 13 минут, трижды реализовав штрафные удары.

Как сообщает издание TheTimesHub, которое назвало 21-летнего футболиста "новым Алиевым", Юстинуссен отличился на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах, а на четвертой он записал на свой счет голевую передачу, когда партнер по команде удачно подправил его подачу со штрафного.

Адриан Юстинуссен Twitter

Это принесло "ХБ Торсхавну" победу со счетом 5:0, несмотря на удаление, заработанное командой уже на 16-й минуте. После трех туров клуб Юстинуссена делит первое место в таблице с "Б36 Торсхавном", уступая им по дополнительным показателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, японский вратарь пропустил два гола с центра поля за одну минуту.