Фарерский футболист Адриан Юстинуссен сделал покер за 13 минут, забив три гола со штрафных
Фарерский нападающий "ХБ Торсхавна" Адриан Юстинуссен забил четыре гола за 13 минут, трижды реализовав штрафные удары.
Как сообщает издание TheTimesHub, которое назвало 21-летнего футболиста "новым Алиевым", Юстинуссен отличился на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах, а на четвертой он записал на свой счет голевую передачу, когда партнер по команде удачно подправил его подачу со штрафного.
Это принесло "ХБ Торсхавну" победу со счетом 5:0, несмотря на удаление, заработанное командой уже на 16-й минуте. После трех туров клуб Юстинуссена делит первое место в таблице с "Б36 Торсхавном", уступая им по дополнительным показателям.
Как сообщал OBOZREVATEL, японский вратарь пропустил два гола с центра поля за одну минуту.