Фаны "Райо" вывесили баннер "Зозуля был и остается е*аным нацистом"

Максим Богданов Футбол 21:34, 10.06.2020 Обновлено: 21:56, 10.06.2020

Болельщики испанского футбольного клуба "Райо Вальекано" вывесили оскорбительный баннер в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Возле стадиона "Кампо де Вальекас" фаны разместили растяжку "Зозуля был и остается е*аным нацистом".

В 21.00 на этой арене начался второй тайм матча "Райо Вальекано" - "Альбасете". Зозуля вышел в старте.

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