Болельщики английского клуба "Бернли" из одноименного города устроили троллинг-акцию перед матчем 30-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

Как только футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), над "Этихад Стэдиумом" пролетел самолёт с баннером White Lives Matter Burnley ("Жизни белых важны, "Бернли"). Аппарат сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

Фаны на матче АПЛ устроили троллинг, запустив баннер "Жизни белых важны" Баннер "Жизни белых важны" над стадионом "Этихад"

Фаны на матче АПЛ устроили троллинг, запустив баннер "Жизни белых важны" Баннер "Жизни белых важны" над стадионом "Этихад"

Полиция Ланкашира (графства, где находится город Бернли) начала проверку в отношении фанатов "Бернли", запустивших эту акцию.

"Мы признаем, что этот баннер оскорбил многих людей в Ланкашире и за его пределами, и мы продолжаем поддерживать тесные связи с нашими партнерами как в клубе, так и в местных органах власти", – цитирует Sky Sports шефа-суперинтенданта полиции Расс Проктер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянский клуб неудачной фотографией спровоцировал расовый скандал в Twitter.