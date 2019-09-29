Фаны "Динамо" отомстили Медведчуку - опубликовано видео

Ультрас киевского "Динамо" на матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге с "Днепром-1" (2:0) сорвали рекламные баннеры телеканалов "112" и "NewsOne".

Эти медиаресурсы принадлежат одному из лидеров политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Ультрас вывесили эти баннеры у себя на секторе, перевернув их вверх ногами. Также болельщики вывесили свой плакат: "Пустив ОПЗЖ в наш дiм - вмить ворогом став нас усiм!".

(С) Вікторія Куранова

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 26 сентября, Национальный совет по теле- и радиовещанию лишил телеканал Виктора Медведчука "112 Украина" лицензии на цифровое вещание в пяти областях страны.

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