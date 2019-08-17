Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Барселона" на последней минуте пропустила фантастический гол "ножницами" и проиграла в Ла Лиге

777 Читать материал на украинском

Каталонская "Барселона" с поражения стартовала в чемпионате Испании. В 1-м туре подопечные Эрнесто Вальверде уступили "Атлетику" из Бильбао (0:1).

Судьбу встречи решил единственный гол в концовке. Форвард хозяев Ариц Адурис вышел на замену на 88-й минуте и уже на 89-й отметился забитым мячом. После блестящей подачи с левого фланга 38-летний футболист боковыми ножницами "похоронил" соперника.

Адурис забил в 15-м сезоне Ла Лиги подряд и повторил рекорд нападающего "Барсы" Лионеля Месси.

"Атлетик" – "Барселона" 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 89 Адурис.

Атлетик – Унаи Симон, Капа, Нуньес, Йерай Альварес, Берчиче, Унаи Лопес (Беньят, 81), Дани Гарсия, Де Маркос (Сансет, 66), Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс (Адурис, 88).

Барселона – тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Серджи Роберто (Карлес Перес, 76), де Йонг, Аленья (Ракитич, 46), Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн.

Предупреждения: Пике (60), Нуньес (65).

Новости
"Зенит" угодил в грандиозный скандал из-за трансфера экс-игрока "Барселоны" за 40 млн

Как сообщал OBOZREVATEL, мегатрансфер Антуана Гризманна в "Барселону", состоявшийся этим летом, может вызвать конфликт внутри звездной каталонской команды.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания Бильбао
Теги
ФК Атлетик Бильбао ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...