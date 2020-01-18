Фантастический гол экс-футболиста сборной Украины собрал миллионы просмотров

Гол нападающего донецкого "Олимпика" Андрея Богданова обратил на себя внимание редакторов крупнейшего футбольного instagram-портала 433.

Удар 29-летнего экс-игрока сборной Украины, который он нанес в игре с "Зарей", менее чем за сутки собрал более 2 млн просмотров.

В той встрече чемпионата УПЛ сезона 16/17 "Олимпик" дважды вел в счете с разницей в два мяча, но "Заря", играя в меньшинстве, сумела в компенсированное время вырвать вничью (3:3).

Богданов отметился на 66-й минуте, фантастическим "выстрелом" метров с 25, заставив капитулировать голкипера. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром (на видео с 2:32).

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков отметился невероятным голом за "Ференцварош", где он выступает в аренде.

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