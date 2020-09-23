Фанаты "Вест Хэма" о Ярмоленко: если вы продадите его, мы устроим бунт

Михаил Морозов Футбол 10:15, 23.09.2020 Обновлено: 10:23, 23.09.2020

Болельщики "Вест Хэма" восхитились игрой Андрея Ярмоленко в матче третьего раунда Кубка английской лиги против "Халл Сити".

Напомним, что наш соотечественник отметился двумя голами и двумя результативными передачами в поединке, который закончился победой его команды со счетом 5:1. "Вест Хэм" опубликовал на своей странице в Twitter пост, который собрал массу хвалебных комментариев от фанатов "молотобойцев" в адрес украинца.

В клубе восхитились игрой Андрея Ярмоленко
Twitter "Вест Хэма"

"Если вы продадите его, мы устроим бунт", "Ярмоленко – первоклассный футболист. Ему нужно лишь пространство на фланге", "Он должен начать следующий матч в стартовом составе, не выпустить его будет ошибкой".

Фанаты уверены, что Андрей Ярмоленко должен выйти в старте на следующий матч
Twitter "Вест Хэма"

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем раунде Кубка английской лиги наш соотечественник также отметился результативным действием и помог "Вест Хэму" разгромить "Чарльтон".

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