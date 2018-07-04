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Чемпионат мира 2018
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Фанаты устроили жесткую драку на матче ЧМ-2018 - опубликовано видео

1.8тЧитать новость на украинском

Английские болельщики устроили настоящее месиво во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018. Драка между посетителями произошла в одном из пабов города Чатем, графства Кент на игре Колумбия - Англия.

На двухминутном ролике можно видеть, как фанаты бросают друг в друга бутылки и кружки. В потасовке также участвовали женщины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сразу по окончании матча Колумбия - Англия болельщики устроили драку в московском метро.

Напомним, что эта игра 1/8 финала ЧМ-2018 завершилась в серии послематчевых пенальти победой англичан.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Англия
Объект
сборная Англии по футболу
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