Фанаты устроили жесткую драку на матче ЧМ-2018 - опубликовано видео

Английские болельщики устроили настоящее месиво во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018. Драка между посетителями произошла в одном из пабов города Чатем, графства Кент на игре Колумбия - Англия.

На двухминутном ролике можно видеть, как фанаты бросают друг в друга бутылки и кружки. В потасовке также участвовали женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу по окончании матча Колумбия - Англия болельщики устроили драку в московском метро.

Напомним, что эта игра 1/8 финала ЧМ-2018 завершилась в серии послематчевых пенальти победой англичан.