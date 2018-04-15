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Фанаты "Шахтера" на матче с "Динамо" сожгли флаг "Новороссии": опубликованы фото и видео

2.1тЧитать новость на украинском

Футбольные болельщики донецкого "Шахтера" во время центрального матча 27-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге поглумились над флагом так называемой Новороссии.

Донецкие ультрас вод восторженные крики всех 26 679 зрителей стадиона "Металлист" демонстративно сожгли эту тряпку.

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Напомним, что игра 27-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 0:1.

После поединка главный тренер "горняков" Паулу Фонсека сделал откровенное признание о "Динамо"

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Тема
Динамо - Шахтер
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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