Фанаты "Реала" потребовали вернуть Лунина в команду

Болельщики мадридского "Реала" проголосовали за возвращение украинца Андрея Лунина в команду в летнее межсезонье и хотят, чтобы он стал вторым вратарем клуба.

На сайте Marca, ориентированном на поклонников мадридцев, появилась статья, автор которой ищет ответы на семь главных вопросов, которые должно решить руководство команды перед стартом нового сезона. Один из них – место запасного голкипера "Реала", на которое претендуют Лунин, выступающий на правах аренды в "Овьедо", и Альфонс Ареола, также временно пришедший в клуб из "ПСЖ". Из 60 тысяч фанатов 70% поддержали возвращение украинца, а остальные 30% – полноценное приобретение француза.

Андрей Лунин

Альфонс Ареола против Андрея Лунина Marca

Напомним, что в середине января Лунин перебрался в команду из второго по силе испанского дивизиона "Овьедо" и сразу стал основным голкипером клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из последних матчей перед приостановкой Сегунды из-за коронавируса украинский голкипер отметился первым "сухим" матчем.

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