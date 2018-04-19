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Фанаты разбили голову наставнику "Бешикташа" и сорвали Кубок Турции

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Матч полуфинала Кубка Турции между "Фенербахче" и "Бешикташем" прерван на 58-й минуте матча при счете 0:0.

Арбитр матча Мете Калкаван трижды останавливал игру из-за поведения болельщиков, которые бросали на поле посторонние предметы, но окончательно решил прервать ее лишь при четвертой остановке.

Болельщики "Фенербахче" начали бросать различные предметы в сторону скамейки запасных соперника. Досталось главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу, ему наложили пять швов на рану на голове и отправили в больницу, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья.

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В первом тайме был удален защитник "Бешикташа" Пепе. Это ответный матч, а в первом полуфинале, завершившемся со счетом 2:2, было показано три красные карточки.

IKI ADAM..Gecmis olsun 💪 @besiktas

Публикация от Dusko Tosic (@duskotosic)

Как сообщал ранее "Обозреватель" футболист сборной Украины "в одиночку" вывел клуб в финал Кубка Турции.

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Тема
чемпионат Турции
Место
Турция
Источник
Источник:sports.ru
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