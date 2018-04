Фанаты разбили голову наставнику "Бешикташа" и сорвали Кубок Турции

Матч полуфинала Кубка Турции между "Фенербахче" и "Бешикташем" прерван на 58-й минуте матча при счете 0:0.

Арбитр матча Мете Калкаван трижды останавливал игру из-за поведения болельщиков, которые бросали на поле посторонние предметы, но окончательно решил прервать ее лишь при четвертой остановке.

Болельщики "Фенербахче" начали бросать различные предметы в сторону скамейки запасных соперника. Досталось главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу, ему наложили пять швов на рану на голове и отправили в больницу, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья.

В первом тайме был удален защитник "Бешикташа" Пепе. Это ответный матч, а в первом полуфинале, завершившемся со счетом 2:2, было показано три красные карточки.

The match between #Fener and #Besiktas temporarily stopped. Ugly scenes. pic.twitter.com/xpNTBPvYjh