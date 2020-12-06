Фанаты освистали футболистов, вставших на колено перед матчем

Фанаты освистали игроков футбольного клуба "Миллуолл" перед поединком Чемпионшипа (второго по силе дивизиона в Англии), когда те встали на колено в поддержку борьбы с расовой несправедливостью.

По правилам Лиги, игроки высших дивизионов Англии должны вставать на колено перед началом каждых матчей в рамках движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") с тех пор, как в июне в стране возобновился футбол.

Субботний матч, в котором "Дерби" выиграл 1:0, стал первым игрой, которая прошла со зрителями после остановки первенства в марте из-за пандемии коронавируса.

Нападающий "Дерби" Колин Казим-Ричардс, который предпочел стоять, подняв кулак, а не вставать на колено в начале игры, назвал этот инцидент "абсолютным позором".

"Я очень горд за свою команду, что мы, ребята, держались вместе и добились огромного результата" – написал в Twitter футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25-летнего полузащитика техасского клуба "Остин Боулд" Валерия Сарамутина отстранили от игр команды после того, как он несколько раз отказался поддержать движение Black Lives Matter.