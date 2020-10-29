Фанаты хорватского клуба чуть не сожгли город, устроив невероятное фаер-шоу. Видео

Болельщики хорватского клуба "Хайдук" из Сплита устроили невероятное пиротехническое шоу в честь 70-летия своей фанатской группировки "Торсида", которая считается самой старой в Европе.

На YouTube-канале CFTV Stadiums появилось видео момента запуска многочисленных фейерверков и фаеров, огни которых охватили весь город. Короткий ролик, показывающий масштабы события, которое началось ровно в полночь 28 октября, также появился на странице Avanti.ultras 1312.

Словосочетание ""Хайдук" живет вечно" является слоганом фанатского движения "Торсида", которое было основано в 1950 году.

Команда из Сплита является 15-кратным чемпионом Югославии/Хорватии и 15-кратным обладателем Кубка.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанат американской бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс" поджег свой автомобиль, празднуя первое за 32 года чемпионство своих любимцев.