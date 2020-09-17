Фанаты французского клуба вытерли ноги о футболку Неймара. Видео

Михаил Морозов Футбол 16:36, 17.09.2020 Обновлено: 16:47, 17.09.2020

Поведение звезды ПСЖ Неймара в матче второго тура чемпионата Франции против "Марселя" вызвало негодование у фанатов.

После этого на входе в клубный магазин команды положили футболку бразильца, и теперь посетители используют ее в качестве тряпки для вытирания ног.

Напомним, что классическое французское дерби, в котором ПСЖ принимал на своем поле "Марсель" завершилось минимальной победой гостей со счетом 1:0. В самой концовке поединка между футболистами обеих команд случилась потасовка, в результате которой арбитр матча показал пять красных карточек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в день финала Лиги чемпионов между клубом из Парижа и "Баварией" в Марселе запретили носить экипировку и символику ПСЖ.

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