Фанаты "Барселоны" о голкипере "Динамо": выступление Нещерета достойно Зала славы

Болельщики "Барселоны" не скрывали своего восторга от выступления голкипера "Динамо" Руслана Нещерета в поединке Лиги чемпионов против их команды.

Пользователи Twitter засыпали комплиментами 18-летнего украинца сравнив его с легендарным Львом Яшиным и одним из лучших вратарей мира Яном Облаком, который защищает цвета "Атлетико". Один из фанатов "сине-гранатовых" даже попросил клуб объявить о трансфере голкипера киевлян.

"Нещерет – следующий Лев Яшин! Этот парень невероятен", "Нещерет может стать следующим Яном Облаком", "Сегодняшнее выступление Нещерета достойно Зала славы. Невероятный голкипер", "Скоро Нещерет станет одним из лучших голкиперов мира", "Почему никто не говорит о голкипере "Динамо" Нещерете? Те, кто считает, что чем больше матчей вратарь отстоял "на ноль", тем он лучше, – идиоты", "И снова он… Нещерет, угомонись уже наконец. Ему всего 18, а он отбивает такие удары", "Это был матч Тер-Штегена (вратаря "Барселоны" – Ред.) против Нещерета".

Выступление Нещерета достойно Зала славы Twitter

Сухие матчи ничего не значат, считает пользователь соцсети Twitter

Нещерет - следующий Ян Облак Twitter

Это был матч Тер-Штегена против Нещерета Twitter

Нещерет вскоре станет одним из лучших голкиперов в мире Twitter

Нещерет - следующий Яшин Twitter

"Барселону" попросили подписать Нещерета Twitter

Нещерета попросили перестать отбивать мячи Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "Динамо" был признан лучшим в матче против "Барселоны", который закончился минимальным поражением киевлян.