Фанаты "Арсенала" потребовали перенести финал Лиги Европы

Болельщики лондонского "Арсенала" потребовали от УЕФА перенести финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в столице Азербайджана Баку.

По их мнению, дело не только в том, что матч двух английских команд состоится в пяти тысячах километров от Туманного Альбиона, куда очень сложно добраться, но конфликт между Арменией и Азербайджаном не позволит выступить в решающей встрече полузащитнику "Арсенала" Генриху Мхитаряну.

Генрих Мхитарян

По этим причинам фанаты "Арсенала" создали петицию к УЕФА с требованием перенести матч в Лондон.

"В добавок к многочисленным логистическим проблемам, которые препятствуют большинству болельщиков "Арсенала" и "Челси" стать участниками финала Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку (Азербайджан) заставило игрока Арсенала Генриха Мхитаряна отказаться от поездки с командой по той причине, что он боится получить телесные повреждения, что обусловлено многовековым конфликтом между Арменией и Азербайджаном", - говорится в обращении к футбольным чиновникам.

Кроме этого, болельщики отмечают, что УЕФА отдает предпочтение прибыли перед чистотой, красивой игрой и безопасностью футболистов.

"Эта петиция призывает УЕФА признать крайне неудобные последствия своего решения и перенести финал Лиги Европы из Баку на Уэмбли в Лондоне. Подписанты этой петиции солидарны с фанатами Арсенала и Челси, Генриха Мхитаряна и игры в футбол в целом", - цитирует петицию talkSport.

Не остались в стороне от скандала и британские политики. Так, заместитель лидера лейбористской партии Великобритании Том Уотсон заявил о новых проблемах, которые возникли у болельщиков перед поездкой в Баку.

"Это скандально, что Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку, потому что он из Армении, а фанатам "Арсенала" с армянскими фамилиями отказывают в визах. Это показывает очень уродливую сторону красивой игры и совершенно неприемлемо", -отметил Уотсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, лондонские "Челси" и "Арсенал" намерены вернуть УЕФА около шести тысяч билетов на финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку.

По данным издания The Times, участники решающего матча турнира столкнулись с низким спросом на билеты со стороны фанатов. "Арсенал" реализовал 3500, а "Челси" сумел продать лишь 2000 пропусков. При этом УЕФА выделил для финалистов по 5800 билетов.

Кроме того, спонсоры также отказались от части своих проходных документов на финал Лиги Европы в количестве двух тысяч.

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