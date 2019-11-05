Фанатское побоище: матч чемпионата России завершился смертельной трагедией на трибунах

В России после матча 15-го тура Премьер-лиги между командами "Крылья Советов" и "Рубин", который проходил в Самаре, умер стюард.

Стадион в Самаре РИА Новости

По информации СМИ, после поединка мужчине стало плохо. Его пытались спасти – к одному из входов арены подъехала машина скорой помощи, но сотрудник службы безопасности скончался на стадионе.

Следует отметить, что на этом же матче стюарды вместе с полицией пытались разнять драку между фанатами обоих клубов. Участвовал ли в этих эпизодах погибший стюард, не уточняется. Тем временем пресс-атташе ФК "Крылья Советов" сообщил, что смертельный случай никак не связан с потасовкой фанатов.

"Смерть стюарда – несчастный случай, не связанный с инцидентом на трибуне. У него после матча остановилось сердце", – цитирует работника клуба "СЭ".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время второго тайма матча "Крылья Советов" – "Рубин" в подтрибунном помещении состоялась жестокая драка между болельщиками двух команд.

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