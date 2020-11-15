Полиция избила фанатов за беспорядки на матче чемпионата Украины по футболу. Видео

Фанаты луцкой "Волыни" были жестко задержаны полицией за поведение после матча чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

Несмотря на карантин болельщики отправились в Млинов (Ривненская область) поддержать родную команду в выездном матче с "Вересом".

В конце игры при счете 2:0 в пользу хозяев, фанаты гостей зажгли файеры и выбежали на поле. После того, как стюарды задержать дебоширов не смогли, за работу принялась полиция.

Правоохранители повалили нарушителей на землю, несколько раз приложившись резиновыми дубинками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возле Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного произошла драка между студентами учебного заведения и якобы участниками АТО с одной стороны и полицией с другой.