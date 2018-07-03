Фанатов из РФ в кокошниках высмеяли в сети: спортивные итоги 2 июля

Российские болельщики в кокошниках стали посмешищем в сети после матча сборных Испании и РФ на чемпионате мира по футболу, а тренер российского боксера Мурата Гассиева сделал дерзкое заявление о бое подопечного с Александром Усиком. OBOZREVATEL представляет главные спортивные понедельника, 2 июля.

Кроме того, сборная Бельгии в невероятном стиле вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Кокошникообразные: российские болельщики с хот-догами насмешили сеть и стали мемом

Тренер Гассиева сделал неожиданное заявление

Бельгия в матче-триллере вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

"Даже седой": капитан Испании сделал громкое заявление после вылета от России на ЧМ-2018

Стало известно, сколько уже заработала сборная России на ЧМ-2018

Только Украина! Рекордсмен мира отказался выступать за Россию

Стаховский победил на Уимблдоне в пятисетовом триллере