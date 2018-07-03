Фанатов из РФ в кокошниках высмеяли в сети: спортивные итоги 2 июля

Российские болельщики в кокошниках стали посмешищем в сети после матча сборных Испании и РФ на чемпионате мира по футболу, а тренер российского боксера Мурата Гассиева сделал дерзкое заявление о бое подопечного с Александром Усиком. OBOZREVATEL представляет главные спортивные понедельника, 2 июля.
Кроме того, сборная Бельгии в невероятном стиле вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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