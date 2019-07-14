Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости футбола

Фанат, выбежавший на поле в нацистской футболке, баллотируется в Верховную Раду

28т Читать материал на украинском

Футбольный фанат "Динамо" Ростислав Карпич, выбежавший в футболке с черной свастикой на "Олимпийский", оказался кандидатом в народные депутаты по 213-у мажоритарному округу Киева (Троещина).

Фанат, выбежавший на поле в нацистской футболке, баллотируется в Верховную Раду

21-летний Карпич - самовыдвиженец. У него среднее образование. Он директор компании, которая торгует запчастями.

Карпич выбежал на газон с файером в красной футболке после финала Кубка Украины-2015 "Динамо" - "Шахтер".

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Новости
Жрет мозг: борец Беленюк жестко ответил на фейки российской пропагандистки Скабеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, КДК ФФУ после этой игры оштрафовал "Динамо" и "Шахтер" за поведение официальных лиц и болельщиков, но Карпич не получил никакого наказания.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Кубок Украины по футболу" на OBOZREVATEL.

Темы
Кубок Украины по футболу Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Поделиться в Facebook
25
Комментарии
141
13
Смешно
8
Интересно
45
Печально
34
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Тю епт удивили, так на Майдане половина таких было, а в карательном батальоне Азов и т.п. и подавно за 90%! СУХС 88 раз!
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0
Мир Миру
Мир Миру
Козел
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Сало Уронили
Сало Уронили
таки я переживаю за судьбу еще одного фашика- Новости расследований "Целились в сердце!" Кандидата в нардепы порезали ножом. Фото и видео 14 июля 2019, 14:43 13.1т Читать материал на украинском Кандидат в народные депутаты Украины от ВО "Свобода" по избирательному округу №192 Назарий Чепко заявил о покушении на свою жизнь.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Сало Уронили
Сало Уронили
Сало Уронили, смерть фашизму,а ну кто против,вас ждет статья-Теперь за публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, а также пропаганду неонацистской идеологии, будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 до 17 тысяч гривен), или виновное лицо могут лишить свободы на срок до 2 лет.ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА 2014 год.дерзайте
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel