Фанат, выбежавший на поле в нацистской футболке, баллотируется в Верховную Раду

Футбольный фанат "Динамо" Ростислав Карпич, выбежавший в футболке с черной свастикой на "Олимпийский", оказался кандидатом в народные депутаты по 213-у мажоритарному округу Киева (Троещина).

21-летний Карпич - самовыдвиженец. У него среднее образование. Он директор компании, которая торгует запчастями.

Карпич выбежал на газон с файером в красной футболке после финала Кубка Украины-2015 "Динамо" - "Шахтер".

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Ростислав Карпич

Как сообщал OBOZREVATEL, КДК ФФУ после этой игры оштрафовал "Динамо" и "Шахтер" за поведение официальных лиц и болельщиков, но Карпич не получил никакого наказания.

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