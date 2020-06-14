Фанат в майке Месси выбежал на поле во время игры "Барселоны" без зрителей

Курьезный эпизод произошел в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге.

На 53-й минуте поединка "Мальорка" - "Барселона" (0:4), который проходил без зрителей в связи с пандемией коронавируса, на поле выбежал болельщик.

Фанат в майке сборной Аргентины с фамилией и игровым номером Лионеля Месси на спине прорвался через все карантинные кордоны и попытался сделать селфи с кумиром.

Главный рефери Карлоса дель Серро Гранде приостановил встречу, а фанат был выведен за пределы поля охранниками, до того, как успел сфотографироваться с аргентинским форвардом.

кадр из трансляции

кадр из трансляции

кадр из трансляции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лионель отметился феноменальным ударом на тренировке каталонской команды.

"Сине-гранатовые" у себя в Twitter выложили видео момента, которое за несколько часов собрало порядка 700 просмотров.

В ролике видно, как аргентинский футболист едва уловимым движением ноги отправляет кожаную сферу четко у девятку ворот.

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