Главная Новости
14 июня • обновлено в 11:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Фанат в майке Месси выбежал на поле во время игры "Барселоны" без зрителей

Читать материал на украинском

Курьезный эпизод произошел в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге.

На 53-й минуте поединка "Мальорка" - "Барселона" (0:4), который проходил без зрителей в связи с пандемией коронавируса, на поле выбежал болельщик.

Фанат в майке сборной Аргентины с фамилией и игровым номером Лионеля Месси на спине прорвался через все карантинные кордоны и попытался сделать селфи с кумиром.

Главный рефери Карлоса дель Серро Гранде приостановил встречу, а фанат был выведен за пределы поля охранниками, до того, как успел сфотографироваться с аргентинским форвардом.

Фанат в майке Месси выбежал на поле во время игры "Барселоны" без зрителей

кадр из трансляции

Фанат в майке Месси выбежал на поле во время игры "Барселоны" без зрителей

кадр из трансляции

Фанат в майке Месси выбежал на поле во время игры "Барселоны" без зрителей

кадр из трансляции

Фанат в майке Месси выбежал на поле во время игры "Барселоны" без зрителей
Фанат в майке Месси выбежал на поле во время игры "Барселоны" без зрителей
Фанат в майке Месси выбежал на поле во время игры "Барселоны" без зрителей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лионель отметился феноменальным ударом на тренировке каталонской команды.

"Сине-гранатовые" у себя в Twitter выложили видео момента, которое за несколько часов собрало порядка 700 просмотров.

В ролике видно, как аргентинский футболист едва уловимым движением ноги отправляет кожаную сферу четко у девятку ворот.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Лионель Месси
Место
Испания Пальма-де-Майорка
Тег
ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
G2
VS
BIG
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Illuminar
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
HONORIS
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.44 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Sprout
Победа Virtus.pro
1.55 Сделать ставку
OG
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Heroic
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,48 Сделать ставку
Атлетик
VS
Атлетико
Атлетик не проиграет и тотал меньше 2.5
2.23 Сделать ставку
Колос
VS
Шахтер
Победа Шахтера с форой (-1.5)
1.74 Сделать ставку
Александрия
VS
Десна
Второй тайм результативнее первого
2.17 Сделать ставку