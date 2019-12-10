Фанат Цыганкова, прошедший войну: отцу Суркисов – 100 лет

Во вторник, 10 декабря, 100-летний юбилей празднует Михаил (при рождении – Рахмиль) Суркис – отец президент киевского "Динамо" Игоря Суркиса и экс-президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса.

Интересно, что секрет своего долголетия Суркис-старший объясняет не какими-то особыми диетами или режимами, а банальным оптимизмом. "Причина моего здоровья не в специальном способе жизни или особом питании. Просто я оптимист и всегда им был. Для меня собраться с друзьями – это праздник, а встреча с врагами – никогда не была горем, а только обычной необходимостью. К сожалению, моим сыновьям также приходится сталкиваться с недоброжелателями", – рассказал Михаил Давыдович в минувшем году.

Рахмиль Суркис (по центру) "Спорт-Экспресс"

Известно, что юбиляр долгое время хотел стать юристом, но в итоге избрал для себя профессию медика. Он работал врачом более 60 лет. Специальность – невропатолог.

В 1942-м году он попал на фронт, где прошел Сталинградскую битву и Курскую дугу. В его активе более 30 медалей – в том числе, орден Великой Отечественной войны 2-й степени, два ордена Красной звезды, орден Богдана Хмельницкого.

Рахмиль Суркис (по центру) ФК "Динамо" Киев

За киевское "Динамо" Михаил Суркис начал болеть с 1957 года, после того, как вернулся в столицу Украины. По его признанию, с того времени он пропустил буквально лишь один матч команды – из-за гриппа.

Суркис-старший был хорошо знакомый с легендарным Валерием Лобановским. Интересно, что супруга Михаила Давыдовича была единственной женщиной, которой позволялось находиться в автобусе команды и летать с ней на выезды.

Рахмиль Суркис ФК "Динамо" Киев

В минувшем году он отметил правильность курса "Динамо" со ставкой на молодых игроков. "Мне нравится, что сейчас "Динамо" состоит из молодых юношей, собственных воспитанников. Цыганков – уникальный футболист. Что он вытворяет на поле! В 20 лет лидер команды, капитан. Нужно ставить своих ребят, а не привозить иностранцев – и все будет хорошо", – отметил Суркис-старшей.

OBOZREVATEL поздравляет Михаила Суркиса с юбилеем и желает ему здоровья, а также успехов любимой команды.

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