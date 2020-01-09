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9 января • обновлено в 13:15
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Фанат соперника "Шахтера" по Лиге Европы исполнил "голое" обещание

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Болельщик "Бенфики" пробежался голым по Лиссабону после перехода немецкого полузащитника Юлиана Вайгля в его любимую команду.

Как сообщает агентство Eurosport, фанат написал в Twitter, что пробежит 1 км без одежды по улицам города, если состоится трансфер немца в "Бенфику". После перехода в стан "орлов" Вайгль отправил ему сообщение с текстом "Давай!"

Голый фанат "Бенфики"

Голый фанат "Бенфики"

Болельщик исполнил свое обещание, оставив на теле лишь шарф любимой команды. Футболист оценил поступок фаната и собирается подарить ему именную футболку "Бенфики".

Напомним, что Вайгль перешел в лиссабонский клуб из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро и подписал контракт до 2024 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сыграет с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы.

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Тема
Трансферы
Место
Португалия Лиссабон
Тег
ФК Бенфика
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