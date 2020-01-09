Фанат соперника "Шахтера" по Лиге Европы исполнил "голое" обещание

Болельщик "Бенфики" пробежался голым по Лиссабону после перехода немецкого полузащитника Юлиана Вайгля в его любимую команду.
Как сообщает агентство Eurosport, фанат написал в Twitter, что пробежит 1 км без одежды по улицам города, если состоится трансфер немца в "Бенфику". После перехода в стан "орлов" Вайгль отправил ему сообщение с текстом "Давай!"
Голый фанат "Бенфики"
Болельщик исполнил свое обещание, оставив на теле лишь шарф любимой команды. Футболист оценил поступок фаната и собирается подарить ему именную футболку "Бенфики".
One man. One word! 👏🏽😂 https://t.co/VDWNhPwhUu— Julian Weigl (@JuWeigl) January 7, 2020
Напомним, что Вайгль перешел в лиссабонский клуб из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро и подписал контракт до 2024 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сыграет с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы.
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