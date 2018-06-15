Фанат пошел на отчаянный шаг ради ЧМ-2018

Фанат сборной Перу ради любимой команды набрал 25 кг веса.

24-летнему Мигелю не удалось вовремя купить билеты на матч национальной команды. В продаже оставались тикеты только для людей с избыточным весом. Тогда парень и решил, что это единственный шанс поддержать сборную на мундиале.

Минимальный индекс массы тела, который давал право получить билет - 35.

"Мой индекс был 30. Чтобы достичь отметки 35, мне требовалось за три месяца набрать 25 кг. И мне это удалось", — цитирует болельщика перуанское издание Libero.

Свой первый матч в рамках ЧМ-2018 перуанская команда сыграет 16 июня против команды Дании. Начало игры в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, кабан-экстрасенс сделал неожиданный прогноз по ЧМ-2018.