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Фанат пошел на отчаянный шаг ради ЧМ-2018

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Фанат сборной Перу ради любимой команды набрал 25 кг веса.

24-летнему Мигелю не удалось вовремя купить билеты на матч национальной команды. В продаже оставались тикеты только для людей с избыточным весом. Тогда парень и решил, что это единственный шанс поддержать сборную на мундиале.

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Минимальный индекс массы тела, который давал право получить билет - 35.

"Мой индекс был 30. Чтобы достичь отметки 35, мне требовалось за три месяца набрать 25 кг. И мне это удалось", — цитирует болельщика перуанское издание Libero.

Свой первый матч в рамках ЧМ-2018 перуанская команда сыграет 16 июня против команды Дании. Начало игры в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, кабан-экстрасенс сделал неожиданный прогноз по ЧМ-2018.

Объект
сборная Перу по футболу
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