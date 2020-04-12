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12 апреля • обновлено в 15:16
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Александр Липенко
Александр Липенко
спортивный обозреватель Все статьи автора

Фанат написал письма всем клубам УПЛ, чтобы выбрать любимую команду

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OBOZREVATEL довольно часто знакомит вас, друзья, с интересными фактами из истории спорта. Вы знаете, где и когда родился тот или иной вид спорта.

В этом плане лидирует Великобритания, подарившая нам футбол, регби, крикет, гольф и бокс. В США "родились" баскетбол, бейсбол, американский футбол, в Канаде – хоккей, в Японии – сумо, карате и дзюдо.

А сегодня вашему вниманию предлагается вот что. Болельщики считают себя двенадцатым игроком любимой команды. Порой они не замолкают ни на минуту, поддерживают своих любимцев, гонят в атаку, радуются успехам и поддерживают в случае неудач. И спортсмены, как правило, после окончания матчей благодарят своих преданных фанов за поддержку.

А когда, где и при каких обстоятельствах появился "12-й игрок"?

Большая надпись на футбольном стадионе Техасского университета гласит: "Дом двенадцатого игрока". Согласно правилам американского футбола, в команде должно быть только одиннадцать игроков. А двенадцатый – это тысячи студентов, болеющих на трибунах за своих любимцев. Традиция "двенадцатого игрока" восходит к двадцатым годам прошлого века, когда тренер позвал студента с трибун, чтобы тот переоделся и был готов заменить выбывшего из-за травмы футболиста. Хотя приглашенный студент так и не вышел на поле, его готовность на скамейке запасных оказала вдохновляющее действие на команду.

Кэд Поул, двенадцатилетний паренек из Оклахомы, написал 32 письма и разослал тренерам команд Национальной футбольной лиги (НФЛ). Кэд писал: "Вся наша семья любит футбол. Мы вместе смотрим матчи по телевизору. Я хочу выбрать одну команду и болеть за нее всю жизнь!" Джерри Ричардсон из команды "Пантеры Каролины" прислал ответное письмо. В нем говорилось: "Мы почтем за честь, если наша команда станет твоей любимой". Дальше Ричардсон написал несколько похвальных слов о своих игроках. Его письмо было не только личным и доброжелательным. Оно было единственным, которое получил Кэд в ответ на свои 32 письма. Неудивительно, что он стал активным болельщиком команды "Пантеры Каролины".

13-летний сын моего товарища пару лет тому назад пошел по стопам своего американского "коллеги", разослав свои сердечные послания в адрес шести клубов украинской Премьер-лиги. Ответа ни от одного из клубов так и не получил, в итоге все же выбрав в качестве любимого киевское "Динамо".

* * *

Футболисты, да и не только они, очень суеверные люди. Выбегая на поле, многие крестятся, ступают на газон только с определенной ноги, первой одевают правую или левую бутсу. Когда забивают гол, обращают свой взор в небо, вскидывают руки вверх, целуют газон или эмблему клуба на футболке. Во многих профессиональных командах существуют строжайшие табу. Были и остаются такие в киевском "Динамо".

Валерий Лобановский категорически возражал против появления в клубном автобусе представительниц прекрасного пола, даже если это была жена одного из тренеров или футболистов. Он был очень суеверным. И нервничал, когда в салоне самолета, на котором "Динамо" летело на матч, находились женщины, кроме, естественно, стюардесс. А еще Валерий Васильевич всегда последним выходил из клубного автобуса, занимая в нем одно и то же место.

Интересная история о его нелюбви к числу 13. Говорили даже, что в его командах футболисты под таким номером не играли. Частица правды в этом, безусловно, есть. Когда на поле выходили игроки в футболках, пронумерованных от 1 до 11, Лобановский обходился, если это было возможно, без 13-го номера в протоколе среди запасных за счет внедрения в заявку 17-го или 18-го.

Но не всегда такие вещи проходили. К примеру, в 1973 году в СССР в качестве эксперимента футболистам высшей лиги выдали постоянные номера, а поскольку в те годы была запрещена такая роскошь, как стать, к примеру, 99-м, то кому-то приходилось быть и 13-м. Не повезло Валерию Зуеву. И в середине 1980-х Федерация футбола СССР до предела ограничила вольности при выборе номеров для запасных.

А теперь традиционная рубрика – "Keep smile!" Уверен, эти анекдоты вызовут у вас улыбку, которая оказывает благотворное действие на биохимию мозга. Исследователи обнаружили, что, когда мы улыбаемся, в организме вырабатываются эндорфины, оказывающие расслабляющий психологический эффект. Улыбка не только гасит напряженную обстановку между людьми, а также снимает напряжение внутри нас.

1. Разговаривают два друга:

- Ты мой лучший кореш, и я не могу промолчать. Вот ты мотаешься по командировкам, деньги зарабатываешь, а твоя жена тут гуляет по-черному. Только ты за порог – к ней уже очередь мужиков!

- Знаю, знаю… А что делать?

- Да разведись ты с ней!

- И что потом, в очереди стоять?

2. Вопрос армянскому радио:

- Может ли женщина сделать мужчину миллионером?

Ответ:

- Может, если мужчина – миллиардер.

3. – Можно ли спать с открытой форточкой?

- Можно. Но лучше с женщиной.

4. – Что можно снять с голой женщины?

- Только голого мужчину.

5. Два друга разговаривают:

- Слушай, Вася, я переспал с твоей женой, и она забеременела. Теперь мы с тобой родственники?

- Нет! Но теперь мы с тобой квиты!

6. Две девушки разговаривают:

- Не люблю, когда мужчины в пиджаках ходят!

- Почему?

- А не видно, как он к тебе относится!!!

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

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Автор
Александр Липенко Александр Липенко
Темы
НФЛ Премьер-лига Украины
Тег
ФК Динамо Киев
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