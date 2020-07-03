Фанат "Манчестер Юнайтед" лишился работы из-за селфи со звездой "Манчестер Сити"

37-летний Крейг Уиллис, который болеет за "Манчестер Юнайтед", остался без работы после того, как сделал селфи со звездным футболистом "Манчестер Сити" Риядом Марезом.

Как сообщает издание The Sun, он работал на стройке элитных аппартаментов, когда там неожиданно появился алжирский игрок. Увидев Мареза, Уиллис попросил его о селфи, от которого футболист не отказался. Однако 37-летний мужчина не учел, что таким образом он нарушил правила социального дистанцирования, и вскоре узнал о своем увольнении.

"Мне кажется, что это перебор. Марез не возражал. Я сделал фотографию, попрощался с ним "кулак о кулак", а по дороге домой мне позвонили и сказали больше не приезжать. Я сделал этот снимок для своего лучшего друга, который болеет за "Манчестер Сити". Не каждый день можно встретить таких звезд", – рассказал Уиллис.

Фанат "Манчестер Юнайтед" лишился работы из-за селфи с Риядом Марезом The Sun

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