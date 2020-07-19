Фанат "Лидса" "сошел с ума", когда команда вышла в АПЛ. Видео

Знаменитый английский футбольный клуб "Лидс" впервые за 16 лет заработал повышение в классе, вернувшись в Премьер-лигу.

За 16 лет "Лидс" провел 734 матча в низших английских дивизионах (три сезона в Первой лиге). В них команда использовала 268 разных игроков, забила 1003 гола, а руководили всем 15 тренеров (это без учета исполняющих обязанности).

Фанат клуба после того, как узнал, что его команда вышла в АПЛ просто сошел с ума. Неподдельные эмоции болельщика сняла его девушка и выложила в интернет. Видео стало вирусным, набрав за несколько дней тысячи просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 37-летний Крейг Уиллис, который болеет за "Манчестер Юнайтед", остался без работы после того, как сделал селфи со звездным футболистом "Манчестер Сити" Риядом Марезом.